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      В Раде создали объединение "Кубань": над чем он будет работать

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      В ВР создали межфракционное объединение "Кубань"
      В ВР создали межфракционное объединение "Кубань" / 24 канал

      В Верховной Раде 13 нардепов создали межфракционное депутатское объединение "Кубань". Его цель – возвращение украинских этнических территорий в культурное поле.

      Будут следить нардепы и за другими регионами, об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в фейсбук.

      Важно: Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности – как это будет работать

      Это объединение возглавил также Гончарук. Задача объединения – "разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

      Прежде всего займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых компактно проживают украинцы, тоже будут находиться под нашим пристальным вниманием,
      – пишет Гончаренко.

      В состав объединения также вошли: Андрей Парубий, Артем Чийгоз, Артур Герасимов, Владимир Арьев, Игорь Гузь, София Федина, Анатолий Урбанский, Николай Величкович, Соломия Бобровская, Олег Синютка, Юлия Клименко, Оксана Савчук.

      Что нужно знать о Кубани?

      Это исторический регион на Северном Кавказе, в долине реки Кубань и ее притоков. С конца XVII века является заселенным черноморскими казаками. С 1860 года под названием Кубанская область была административно-территориальная единицей Российской империи как земля Кубанского казачьего войска. Историческим центром Кубани является город Краснодар.

      • С конца 18-го века территория Кубани была заселена запорожскими казаками.
      • По переписи 1897 года 47,4% населения Кубанской области, которая включала не только этнически украинские территории, называло родным языком украинский. А иногда, как на Темрючине, этот показатель достигал 75%.
      • По переписи 1926 года украинцами себя назвали 62% населения Кубани.

      Сегодня это территория Краснодарского, Ставропольского краев, Адыгеи, Ростовской области и Карачаево-Черкесии Российской Федерации. Исторически Кубань распределяется на две части – Черноморию и малиновый Клин.

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада История
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