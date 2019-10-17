В Раде создали объединение "Кубань": над чем он будет работать

В Верховной Раде 13 нардепов создали межфракционное депутатское объединение "Кубань". Его цель – возвращение украинских этнических территорий в культурное поле.

Будут следить нардепы и за другими регионами, об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в фейсбук.

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Это объединение возглавил также Гончарук. Задача объединения – "разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

Прежде всего займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых компактно проживают украинцы, тоже будут находиться под нашим пристальным вниманием,

– пишет Гончаренко.

В состав объединения также вошли: Андрей Парубий, Артем Чийгоз, Артур Герасимов, Владимир Арьев, Игорь Гузь, София Федина, Анатолий Урбанский, Николай Величкович, Соломия Бобровская, Олег Синютка, Юлия Клименко, Оксана Савчук.

Что нужно знать о Кубани?

Это исторический регион на Северном Кавказе, в долине реки Кубань и ее притоков. С конца XVII века является заселенным черноморскими казаками. С 1860 года под названием Кубанская область была административно-территориальная единицей Российской империи как земля Кубанского казачьего войска. Историческим центром Кубани является город Краснодар.

С конца 18-го века территория Кубани была заселена запорожскими казаками.

По переписи 1897 года 47,4% населения Кубанской области, которая включала не только этнически украинские территории, называло родным языком украинский. А иногда, как на Темрючине, этот показатель достигал 75%.

По переписи 1926 года украинцами себя назвали 62% населения Кубани.

Сегодня это территория Краснодарского, Ставропольского краев, Адыгеи, Ростовской области и Карачаево-Черкесии Российской Федерации. Исторически Кубань распределяется на две части – Черноморию и малиновый Клин.