У Раді створили об’єднання "Кубань": над чим воно працюватиме

У Верховній Раді 13 нардепів створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань". Його мета – повернення українських етнічних територій в культурне поле.

Слідкуватимуть нардепи і за іншими регіонами, про це написав народний депутат Олексій Гончаренко на своїй фейсбук-сторінці.

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Це об’єднання очолив також Гончаренко. Завдання об’єднання – "розробка політики щодо повернення в культурне і соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців".

Найперше займемося Кубанню. Але і інші регіони, в яких проживають компактно українці, теж перебуватимуть під нашою пильною увагою,

– пише Гончаренко.

До складу об'єднання також увійшли: Андрій Парубій, Артем Чийгоз, Артур Герасимов, Володимир Ар'єв, Ігор Гузь, Софія Федина, Анатолій Урбанський, Микола Величкович, Соломія Бобровська, Олег Синютка, Юлія Клименко, Оксана Савчук.

Що треба знати про Кубань?

Це історичний регіон на Північному Кавказі, в долині річки Кубань та її приток. З кінця XVII століття є заселеною чорноморськими козаками. З 1860 року під назвою Кубанська область була адміністративно-територіальна одиницею Російської імперії як земля Кубанського козацького війська. Історичним центром Кубані є місто Краснодар.

З кінця 18-го століття територія Кубані була заселена запорізькими козаками.

За переписом 1897 року 47,4% населення Кубанської області, яка включала не лише етнічно українські території, називало рідною мовою українську. А подекуди, як-от на Темрюччині, цей показник сягав 75%.

За переписом 1926 року українцями себе назвали 62% населення Кубані.

Сьогодні це територія Краснодарського, Ставропольського країв, Адигеї, Ростовської області і Карачаєво-Черкесії Російської Федерації. Історично Кубань розподіляється на дві частини – Чорноморію та Малиновий Клин.