Рада створила ТСК з відновлення територіальної цілісності: як це працюватиме

Верховна Рада України підтримала створення Тимчасової спеціальної комісії. Її завдання – формування і реалізація державної політики, спрямованої на відновлення територіальної цілісності України.

За документ проголосували 316 народних депутатів. До комісії увійдуть 12 нардепів, а головою буде Сергій Рахманін із політичної партії "Голос".

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Завдання ТСК – питання взаємодії комітетів ВР для протидії можливим загрозам національним інтересам України.

Серед таких – небезпеки під час підготовки та здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

Завдання новоствореної Тимчасової слідчої комісії:

проводити у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць у закритому режимі слухання. У них мають брати участь представники президента, Кабінету міністрів, Міністерства оборони, Збройних сил, представники правоохоронців та розвідників.

готувати для розгляду ВР в установленому порядку законодавчі пропозиції щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях;

формувати рекомендації щодо стратегічних та невідкладних заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях.

Заступником голови ТКГ призначили Олександра Корнієнка із "Слуги народу".