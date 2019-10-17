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      Рада створила ТСК з відновлення територіальної цілісності: як це працюватиме

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      Рада створила ТСК з відновлення територіальної цілісності
      Рада створила ТСК з відновлення територіальної цілісності / 24 канал

      Верховна Рада України підтримала створення Тимчасової спеціальної комісії. Її завдання – формування і реалізація державної політики, спрямованої на відновлення територіальної цілісності України.

      За документ проголосували 316 народних депутатів. До комісії увійдуть 12 нардепів, а головою буде Сергій Рахманін із політичної партії "Голос".

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      Завдання ТСК – питання взаємодії комітетів ВР для протидії можливим загрозам національним інтересам України.

      Серед таких – небезпеки під час підготовки та здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

      Завдання новоствореної Тимчасової слідчої комісії:

      • проводити у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць у закритому режимі слухання. У них мають брати участь представники президента, Кабінету міністрів, Міністерства оборони, Збройних сил, представники правоохоронців та розвідників.
      • готувати для розгляду ВР в установленому порядку законодавчі пропозиції щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях;
      • формувати рекомендації щодо стратегічних та невідкладних заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях.

      Заступником голови ТКГ призначили Олександра Корнієнка із "Слуги народу".

      blog_ava
      В українській армії з’являться нові військові звання: Рада схвалила закон
      сьогодні
      28641
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Верховна Рада Анексія Криму Законодавство
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