Рада створила ТСК з відновлення територіальної цілісності: як це працюватиме
Верховна Рада України підтримала створення Тимчасової спеціальної комісії. Її завдання – формування і реалізація державної політики, спрямованої на відновлення територіальної цілісності України.
За документ проголосували 316 народних депутатів. До комісії увійдуть 12 нардепів, а головою буде Сергій Рахманін із політичної партії "Голос".
Важливо: В українській армії з’являться нові військові звання: Рада схвалила закон
Завдання ТСК – питання взаємодії комітетів ВР для протидії можливим загрозам національним інтересам України.
Серед таких – небезпеки під час підготовки та здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.
Завдання новоствореної Тимчасової слідчої комісії:
- проводити у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць у закритому режимі слухання. У них мають брати участь представники президента, Кабінету міністрів, Міністерства оборони, Збройних сил, представники правоохоронців та розвідників.
- готувати для розгляду ВР в установленому порядку законодавчі пропозиції щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях;
- формувати рекомендації щодо стратегічних та невідкладних заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях.
Заступником голови ТКГ призначили Олександра Корнієнка із "Слуги народу".