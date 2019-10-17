Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности: как это будет работать

Верховная Рада Украины поддержала создание Временной специальной комиссии. Ее задача – формирование и реализация государственной политики, направленной на восстановление территориальной целостности Украины.

За документ проголосовали 316 народных депутатов. В комиссию войдут 12 депутатов, а главой будет Сергей Рахманин из политической партии "Голос".

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Задача ВСК – вопросы взаимодействия комитетов ВР для противодействия возможным угрозам национальным интересам Украины.

Среди таких – опасности во время подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Задачи новосозданной Временной следственной комиссии:

проводить в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц, в закрытом режиме слушания. В них должны участвовать представители президента, Кабинета Министров, Министерства обороны, Вооруженных сил, представители правоохранителей и разведчиков.

готовить для рассмотрения ВР в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях;

формировать рекомендации относительно стратегических и неотложных мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

Заместителем председателя ТКГ назначили Александра Корниенко из "Слуги народа".