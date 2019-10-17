Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности: как это будет работать
Верховная Рада Украины поддержала создание Временной специальной комиссии. Ее задача – формирование и реализация государственной политики, направленной на восстановление территориальной целостности Украины.
За документ проголосовали 316 народных депутатов. В комиссию войдут 12 депутатов, а главой будет Сергей Рахманин из политической партии "Голос".
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Задача ВСК – вопросы взаимодействия комитетов ВР для противодействия возможным угрозам национальным интересам Украины.
Среди таких – опасности во время подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.
Задачи новосозданной Временной следственной комиссии:
- проводить в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц, в закрытом режиме слушания. В них должны участвовать представители президента, Кабинета Министров, Министерства обороны, Вооруженных сил, представители правоохранителей и разведчиков.
- готовить для рассмотрения ВР в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях;
- формировать рекомендации относительно стратегических и неотложных мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.
Заместителем председателя ТКГ назначили Александра Корниенко из "Слуги народа".