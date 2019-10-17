18:47
17 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко
      Вєсті Кремля
      20:44, 16 октября
      Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 16 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности: как это будет работать

      16 Читати новину українською
      Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности
      Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности / 24 канал

      Верховная Рада Украины поддержала создание Временной специальной комиссии. Ее задача – формирование и реализация государственной политики, направленной на восстановление территориальной целостности Украины.

      За документ проголосовали 316 народных депутатов. В комиссию войдут 12 депутатов, а главой будет Сергей Рахманин из политической партии "Голос".

      Важно: В украинской армии появятся новые воинские звания: Рада приняла закон

      Задача ВСК – вопросы взаимодействия комитетов ВР для противодействия возможным угрозам национальным интересам Украины.

      Среди таких – опасности во время подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

      Задачи новосозданной Временной следственной комиссии:

      • проводить в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц, в закрытом режиме слушания. В них должны участвовать представители президента, Кабинета Министров, Министерства обороны, Вооруженных сил, представители правоохранителей и разведчиков.
      • готовить для рассмотрения ВР в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях;
      • формировать рекомендации относительно стратегических и неотложных мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

      Заместителем председателя ТКГ назначили Александра Корниенко из "Слуги народа".

      blog_ava
      Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно
      сегодня
      9231
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Аннексия Крыма Война на Донбассе Законодательство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Авоськи, мешочки, экосумки: какие украинские бренды шьют стильные многоразовые сумки
      сегодня , 18:23 Авоськи, мешочки, экосумки: какие украинские бренды шьют стильные многоразовые сумки
      Наталя Сколоздра 581
      Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      сегодня , 18:09 Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      Інна Жолобович 190
      Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      сегодня , 16:30 Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      Віталій Дейнега 172
      Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      сегодня , 16:01 Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      Злой Одессит 886
      Я спросил у президента, когда закончится "решалово", – Голобородько о споре с Зеленским
      сегодня , 15:01 Я спросил у президента, когда закончится "решалово", – Голобородько о споре с Зеленским
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук