В Раде зарегистрировали новые законопроекты: 10% за растаможку авто

Один из лидеров партии "ВОЛЯ", народный депутат, кандидат в Президенты Украины Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля.

Соответствующие изменения депутат предлагает внести в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, сообщила пресс-служба нардепа.

Соавторами законопроектов стали более 80 представителей инициативных групп из большинства регионов Украины.

Деревянко отметил, что согласно официальным данным ГФС, в Украине находится 186 тысяч автомобилей, которые были ввезены из-за границы, из них около 300 тысяч автомобилей – не вывезенные, как того требует закон.

И основная масса из них – недорогие авто. Их около 80%. Ведь основная причина покупки таких автомобилей была и есть бедность украинцев,

– считает депутат.

Деревянко привел данные, согласно которым с 25 ноября 2018 года по 22 января 2019 года было оформлено почти 44 тысячи автомобилей с еврономерами.

"За эти транспортные средства были уплачены почти 2,8 млрд грн. В лучшем случае, если каждый следующий день будет пиковая растаможка 2700 автомобилей в день, мы получим цифру 110 тысяч автомобилей и в госбюджет поступит примерно от 3 до 4 миллиардов гривен. Это примерно будет составлять 10% от всех автомобилей с иностранной регистрацией", – посчитал политик.

Деревянко считает, что растаможка автомобилей в Украине должна происходить по ставке 10% от стоимости автомобиля, тогда все украинцы, которые ездят на автомобилях с иностранной регистрацией, смогут их растаможить.

Это даст возможность растаможить все автомобили с иностранной регистрацией, которые сегодня есть в Украине – более 1 миллиона. Нельзя относиться к автомобилю как к предмету роскоши, ведь во всем цивилизованном мире автомобиль является средством передвижения и инструментом экономической активности населения,

– убежден Юрий Деревянко.

Законопроект №9518 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, которыми предлагается освободить на три года от уплаты налога на добавленную стоимость и от акциза операции по ввозу в Украину в таможенном режиме импорта транспортных средств.

Законопроект №9519 вносит изменения в Таможенный кодекс, отменяя "добровольную уплату" в государственный бюджет средств в сумме, равной размеру 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, физическим лицом, что декларирует такое авто для свободного обращения на таможенной территории Украины.

Кроме того Деревянко предлагает поручить Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады предложения о направлении в 2019 – 2022 годах на пенсионное обеспечение поступлений таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины в течение трех лет со дня вступления в силу законов.

Также депутат предлагает внести изменения в закон "О Национальной полиции", запретив полицейским останавливать автомобили на еврономерах для дополнительной проверки документов.

Напомним, 8 ноября 2018 года Верховная Рада приняла законопроекты о растаможивании автомобилей (№ 8487 и № 8488). Первый закон устанавливает ставки растаможки автомобилей, в частности на европейской регистрации, а второй предусматривает штрафы и конфискацию автомобилей в случае их нерастаможивания.