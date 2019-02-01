В Раді зареєстрували нові законопроекти: 10% за розмитнення авто

Один з лідерів партії "ВОЛЯ", народний депутат, кандидат в Президенти України Юрій Дерев’янко зареєстрував в парламенті законопроекти №9518 та №9519 щодо спрощення оподаткування транспортних засобів та встановлення ставки оподаткування 10% від вартості автомобіля.

Відповідні зміни депутат пропонує внести в Податковий та Митний кодекси України, повідомила прес-служба нардепа.

Співавторами законопроектів стали понад 80 представників ініціативних груп з більшості регіонів України.

Дерев’янко зазначив, що згідно з офіційними даними ДФС, в Україні перебуває 1 мільйон 86 тисяч автомобілів, які були ввезені з-за кордону, з них близько 300 тисяч автомобілів – не були вивезені, як того вимагає закон.

І основна маса серед них – недорогі авто. Їх близько 80%. Адже, основна причина купівлі таких автомобілів була і є бідність українців,

– вважає депутат.

Дерев’янко навів дані, згідно якими з 25 листопада 2018 року по 22 січня 2019 року було оформлено майже 44 тисячі автомобілів з єврономерами.

"За ці транспортні засоби було сплачено майже 2,8 млрд грн. В найкращому випадку, якщо кожен наступний день буде пікове розмитнення 2700 автомобілів щодня, ми отримаємо цифру 110 000 тисяч автомобілів і до держбюджету надійде приблизно від 3 до 4 мільярдів гривень. Це приблизно буде складати 10% від усіх автомобілів з іноземною реєстрацією", – порахував політик.

Дерев’янко вважає, що розмитнення автомобілів в Україні має відбуватись за ставкою 10% від вартості автомобіля, тоді всі українці, які їздять на автомобілях з іноземною реєстрацією, зможуть їх розмитнити.

Це дасть можливість розмитнити всі автомобілі з іноземною реєстрацією, які сьогодні є в Україні – більше 1 мільйона. Не можна ставитись до автомобіля як до предмету розкоші, адже у всьому цивілізованому світі автомобіль є засобом пересування та інструментом економічної активності населення,

– переконаний Юрій Дерев’янко.

Законопроект №9518 передбачає внесення змін до Податкового кодексу, якими пропонується звільнити на три роки від сплати податку на додану вартість і від акцизу операції з ввезення в Україну в митному режимі імпорту транспортних засобів.

Законопроект №9519 вносить зміни до Митного кодексу, скасовуючи «добровільну сплату» до державного бюджету коштів в сумі, що дорівнює розміру 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, фізичною особою, яка декларує таке авто для вільного обігу на митній території України.

Крім того Дерев’янко пропонує доручити Кабміну внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо спрямування у 2019 - 2022 роках на пенсійне забезпечення надходжень митних платежів, отриманих при митному оформленні транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України протягом трьох років з дня набрання чинності законів.

Також депутат пропонує внести зміни до закону "Про Національну поліцію", заборонивши поліцейським зупиняти автомобілі на єврономерах для додаткової перевірки документів.

Нагадаємо, 8 листопада 2018 року Верховна Рада прийняла законопроекти про розмитнення автомобілів (№ 8487 і № 8488). Перший закон встановлює ставки розмитнення автомобілів, зокрема на європейській реєстрації, а другий передбачає штрафи і конфіскацію автівок в разі їх нерозмитнення.