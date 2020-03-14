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      В Радомышле дезинфицировали церковь, автовокзал, и запретили автобусные перевозки: фото и видео

      - Читати новину українською

      Первой жертвой коронавируса в Украине стала женщина из Радомышля, что на Житомирщине. В городе ввели чрезвычайное положение, провели дезинфекцию мест, которые посещала больная, а также решили временно приостановить автобусное сообщение в районе.

      13 марта работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели дезинфекцию автовокзала и церкви в Радомышле. Об этом сообщили на сайте ДСНС.

      Важно! В Украине умер первый человек от коронавируса – женщина из Радомышля: детали

      Спасатели обнародовали фото и видео, как они в средствах биологической защиты проводят обеззараживание.

      Как обеззараживали церковь в Радомышле: фото ДСНС

       


      В Радомышле дезинфицировали церковь и автовокзал: видео ДСНС

      В Радомышльском районе из-за коронавируса с 6 утра 14 марта временно отменят автобусное сообщение. Об этом написал на своей странице в фейсбуке председатель РГА Виктор Пулковский.

      "Завтра, с 6 часов (14 марта) будет отменено движение всех рейсовых автобусов по всему району и в направлениях Киева и Житомира! Соответствующее распоряжение я напишу утром!" – подчеркнул он.

      Чрезвычайное положение в Радомышле: что известно

      • 71-летнюю женщину из Радомышля 12 марта госпитализировали с подтвержденным случаем Covid-19. К сожалению, на следующий день она умерла.
      • В феврале женщина путешествовала по Польше. В начале марта вернулась во Львов, гостила у родственников, а потом приехала в свой город.
      • Известно, что 8 марта женщина приходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились еще 3 марта. 
      • В райцентре ввели чрезвычайное положение: остановили движение транспорта, закрыли рынки, людям на въезде и выезде из города должны измерять температуру.
      • Близкие родственники умершей, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей. 


      Где в Украине можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

      Украина закрывает границы: как украинцам вернуться домой и что будет с бизнесом
      13 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины ГСЧС Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Житомира
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