В Радомышле дезинфицировали церковь, автовокзал, и запретили автобусные перевозки: фото и видео
Первой жертвой коронавируса в Украине стала женщина из Радомышля, что на Житомирщине. В городе ввели чрезвычайное положение, провели дезинфекцию мест, которые посещала больная, а также решили временно приостановить автобусное сообщение в районе.
13 марта работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели дезинфекцию автовокзала и церкви в Радомышле. Об этом сообщили на сайте ДСНС.
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В Радомышле дезинфицировали церковь и автовокзал: видео ДСНС
В Радомышльском районе из-за коронавируса с 6 утра 14 марта временно отменят автобусное сообщение. Об этом написал на своей странице в фейсбуке председатель РГА Виктор Пулковский.
"Завтра, с 6 часов (14 марта) будет отменено движение всех рейсовых автобусов по всему району и в направлениях Киева и Житомира! Соответствующее распоряжение я напишу утром!" – подчеркнул он.
Чрезвычайное положение в Радомышле: что известно
- 71-летнюю женщину из Радомышля 12 марта госпитализировали с подтвержденным случаем Covid-19. К сожалению, на следующий день она умерла.
- В феврале женщина путешествовала по Польше. В начале марта вернулась во Львов, гостила у родственников, а потом приехала в свой город.
- Известно, что 8 марта женщина приходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились еще 3 марта.
- В райцентре ввели чрезвычайное положение: остановили движение транспорта, закрыли рынки, людям на въезде и выезде из города должны измерять температуру.
- Близкие родственники умершей, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей.
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