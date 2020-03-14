В Радомышле дезинфицировали церковь, автовокзал, и запретили автобусные перевозки: фото и видео

Первой жертвой коронавируса в Украине стала женщина из Радомышля, что на Житомирщине. В городе ввели чрезвычайное положение, провели дезинфекцию мест, которые посещала больная, а также решили временно приостановить автобусное сообщение в районе.

13 марта работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели дезинфекцию автовокзала и церкви в Радомышле. Об этом сообщили на сайте ДСНС .

Важно! В Украине умер первый человек от коронавируса – женщина из Радомышля: детали

Спасатели обнародовали фото и видео, как они в средствах биологической защиты проводят обеззараживание.

Как обеззараживали церковь в Радомышле: фото ДСНС



В Радомышле дезинфицировали церковь и автовокзал: видео ДСНС

В Радомышльском районе из-за коронавируса с 6 утра 14 марта временно отменят автобусное сообщение. Об этом написал на своей странице в фейсбуке председатель РГА Виктор Пулковский.

"Завтра, с 6 часов (14 марта) будет отменено движение всех рейсовых автобусов по всему району и в направлениях Киева и Житомира! Соответствующее распоряжение я напишу утром!" – подчеркнул он.

Чрезвычайное положение в Радомышле: что известно

71-летнюю женщину из Радомышля 12 марта госпитализировали с подтвержденным случаем Covid-19. К сожалению, на следующий день она умерла.

В феврале женщина путешествовала по Польше. В начале марта вернулась во Львов, гостила у родственников, а потом приехала в свой город.

Известно, что 8 марта женщина приходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились еще 3 марта.

В райцентре ввели чрезвычайное положение: остановили движение транспорта, закрыли рынки, людям на въезде и выезде из города должны измерять температуру.

Близкие родственники умершей, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей.