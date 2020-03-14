У Радомишлі дезінфікували церкву, автовокзал, і заборонили автобусні перевезення: фото та відео

Першою жертвою коронавірусу в Україні стала жінка з Радомишля, що на Житомирщині. У місті ввели надзвичайний стан, провели дезінфекцію місць, які відвідувала хвора, а згодом вирішили тимчасово зупинити автобусне сполучення у районі.

13 березня працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили дезінфекцію автовокзалу та церкви у Радомишлі. Про це повідомили на сайті ДСНС.

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Рятувальники оприлюднили фото та відео, як вони у засобах біологічного захисту проводять знезараження.

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У Радомишлі дезінфікували церкву та автовокзал: відео ДСНС

У Радомишльському районі через коронавірус із 6 ранку 14 березня тимчасово скасують автобусне сполучення. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці голова РДА Віктор Пулковський.

"Завтра, з 6 години (14 березня) буде скасовано рух усіх рейсових автобусів по всьому району та в напрямках Києва і Житомира! Відповідне розпорядження я напишу вранці!" – наголосив він.

Надзвичайний стан у Радомишлі: що відомо

71-річну жінку з Радомишля 12 березня госпіталізували із підтвердженим випадком Covid-19. На жаль, наступного дня вона померла.

У лютому жінка подорожувала Польщею. На початку березня повернулася до Львова, гостювала у родичів, а потім приїхала до свого міста.

Відомо, що 8 березня жінка приходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися ще 3 березня.

У райцентрі ввели надзвичайний стан: зупинили рух транспорту, закрили ринки, людям на в'їзді та виїзді з міста повинні міряти температуру.

Близькі родичі померлої, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала, перебувають під наглядом лікарів.

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