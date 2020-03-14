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      У Радомишлі дезінфікували церкву, автовокзал, і заборонили автобусні перевезення: фото та відео

      - Читать новость на русском
      У Радомишлі знезаразили церкву / ДСНС

      Першою жертвою коронавірусу в Україні стала жінка з Радомишля, що на Житомирщині. У місті ввели надзвичайний стан, провели дезінфекцію місць, які відвідувала хвора, а згодом вирішили тимчасово зупинити автобусне сполучення у районі.

      13 березня працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили дезінфекцію автовокзалу та церкви у Радомишлі. Про це повідомили на сайті ДСНС.

      Важливо! В Україні померла перша людина від коронавірусу – жінка з Радомишля: деталі

      Рятувальники оприлюднили фото та відео, як вони у засобах біологічного захисту проводять знезараження.

      Як знезаражували церкву в Радомишлі: фото ДСНС

       


      У Радомишлі дезінфікували церкву та автовокзал: відео ДСНС

      У Радомишльському районі через коронавірус із 6 ранку 14 березня тимчасово скасують автобусне сполучення. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці голова РДА Віктор Пулковський.

      "Завтра, з 6 години (14 березня) буде скасовано рух усіх рейсових автобусів по всьому району та в напрямках Києва і Житомира! Відповідне розпорядження я напишу вранці!" – наголосив він.

      Надзвичайний стан у Радомишлі: що відомо

      • 71-річну жінку з Радомишля 12 березня госпіталізували із підтвердженим випадком Covid-19. На жаль, наступного дня вона померла.
      • У лютому жінка подорожувала Польщею. На початку березня повернулася до Львова, гостювала у родичів, а потім приїхала до свого міста.
      • Відомо, що 8 березня жінка приходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися ще 3 березня. 
      • У райцентрі ввели надзвичайний стан: зупинили рух транспорту, закрили ринки, людям на в'їзді та виїзді з міста повинні міряти температуру.
      • Близькі родичі померлої, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала, перебувають під наглядом лікарів. 


      Де в Україні можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Як мастурбація допомагає вилікувати застуду та грип
      13 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України ДСНС Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Житомира
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