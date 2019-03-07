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      В редакции программы "Самопомичи" будет отдельная часть, посвященная защите животных, - Садовый

      6 Читати новину українською
      Защита животных
      Защита животных / zaxid.net

      "Объединение "Самопомич" и Ассоциация зоозащитных организаций Украины будет совместно работать для защиты животных от жестокого обращения.

      Соответствующий меморандум сегодня подписал лидер "Самопомичи" Андрей Садовый с президентом Ассоциации Асей Серпинской.

      "Львов показал большой пример. И это тот путь, которым должна двигаться вся страна. Рад, что мы сегодня объединяем наш потенциал, и убежден, что этот шаг является началом большого пути. Это работа не на год, не два, а на следующие поколения. Но я убежден, мы совместно сможем показать пример", – сказал во время подписания меморандума лидер "Самопомичи" Андрей Садовый и пригласил руководителей органов местного самоуправления больших и малых городов во Львов перенимать опыт, как надо обращаться с животными.

      Политик добавил, что совместно с зоозащитными организациями "Самопомич" будет работать над новой редакцией программы партии, часть которой будет касаться охраны окружающей среды и защиты животных.

      Очень важно, чтобы мы к животным относились с большой любовью. Показали всему миру, что мы цивилизованная нация и имеем уважение к нашим меньшим братьям. Это будет один из ключевых пунктов нашей программы,
      – отметил Садовый.

      Основой сотрудничества "Самопомичи" и Ассоциации зоозащитных организаций Украины станет совместная законотворческая деятельность представителей политической партии и зоозащитных организаций. В частности, речь идет о:

      – запрете эвтаназии как метода регулирования численности бездомных животных и закрепления метода биостерилизации как единого гуманного подхода;
      – запрете использования животных в цирках, зверинцах и контактных зоопарках;
      – запрете дельфинариев;
      – запрете пушных производств;
      – запрете содержания и использования животных на охотничьих испытательных станциях;
      – разработке законодательного порядка регистрации домашних животных и диких животных, содержащихся в неволе или полувольных условиях.

      Также стороны договорились взаимодействовать и сотрудничать для развития зоозащитного движения и создания разветвленной сети приютов для животных, оказывать правовую помощь организациям и волонтерам в привлечении к ответственности лиц, совершивших жестокое обращение с животными, способствовать внедрению местных программ по регулированию численности бездомных животных гуманными методами, разрабатывать и совместно реализовывать просветительские материалы и проекты в этой отрасли.

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      Теги: Новости политики Мир животных Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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