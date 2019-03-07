В редакции программы "Самопомичи" будет отдельная часть, посвященная защите животных, - Садовый

"Объединение "Самопомич" и Ассоциация зоозащитных организаций Украины будет совместно работать для защиты животных от жестокого обращения.

Соответствующий меморандум сегодня подписал лидер "Самопомичи" Андрей Садовый с президентом Ассоциации Асей Серпинской.

"Львов показал большой пример. И это тот путь, которым должна двигаться вся страна. Рад, что мы сегодня объединяем наш потенциал, и убежден, что этот шаг является началом большого пути. Это работа не на год, не два, а на следующие поколения. Но я убежден, мы совместно сможем показать пример", – сказал во время подписания меморандума лидер "Самопомичи" Андрей Садовый и пригласил руководителей органов местного самоуправления больших и малых городов во Львов перенимать опыт, как надо обращаться с животными.

Политик добавил, что совместно с зоозащитными организациями "Самопомич" будет работать над новой редакцией программы партии, часть которой будет касаться охраны окружающей среды и защиты животных.

Очень важно, чтобы мы к животным относились с большой любовью. Показали всему миру, что мы цивилизованная нация и имеем уважение к нашим меньшим братьям. Это будет один из ключевых пунктов нашей программы,

– отметил Садовый.

Основой сотрудничества "Самопомичи" и Ассоциации зоозащитных организаций Украины станет совместная законотворческая деятельность представителей политической партии и зоозащитных организаций. В частности, речь идет о:

– запрете эвтаназии как метода регулирования численности бездомных животных и закрепления метода биостерилизации как единого гуманного подхода;

– запрете использования животных в цирках, зверинцах и контактных зоопарках;

– запрете дельфинариев;

– запрете пушных производств;

– запрете содержания и использования животных на охотничьих испытательных станциях;

– разработке законодательного порядка регистрации домашних животных и диких животных, содержащихся в неволе или полувольных условиях.

Также стороны договорились взаимодействовать и сотрудничать для развития зоозащитного движения и создания разветвленной сети приютов для животных, оказывать правовую помощь организациям и волонтерам в привлечении к ответственности лиц, совершивших жестокое обращение с животными, способствовать внедрению местных программ по регулированию численности бездомных животных гуманными методами, разрабатывать и совместно реализовывать просветительские материалы и проекты в этой отрасли.