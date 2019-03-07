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      У новій редакції програми "Самопомочі" буде окрема частина, присвячена захисту тварин, – Садовий

      10 Читать новость на русском
      Захист тварин
      Захист тварин / zaxid.net

      "Об’єднання "Самопоміч" та Асоціація зоозахисних організацій України спільно працюватимуть для захисту тварин від жорстокого поводження.

      Відповідний меморандум сьогодні підписав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий із президентом Асоціації Асею Серпінською.

      "Львів показав великий приклад. І це той шлях, яким має рухатися вся країна. Тішуся, що ми сьогодні об’єднуємо наш потенціал, і переконаний, що цей крок є початком великого шляху. Це робота не на рік, не на два, а на наступні покоління. Та я переконаний, ми спільно зможемо показати приклад", – сказав під час підписання меморандуму лідер "Самопомочі" Андрій Садовий та запросив керівників органів місцевого самоврядування великих і малих міст до Львова переймати досвід, як треба поводитися з тваринами.

      Політик додав, що спільно із зоозахисними організаціями "Самопоміч" працюватиме над новою редакцією програми партії, частина якої стосуватиметься охорони довкілля і захисту тварин.

      Дуже важливо, щоб ми до тварин ставились з великою любов’ю. Показали всьому світові, що ми цивілізована нація і маємо повагу до наших менших братів. Це буде один із ключових пунктів нашої програми,
      наголосив Садовий.

      Основою співробітництва "Самопомочі" та Асоціації зоозахисних організацій України стане спільна законотворча діяльність представників політичної партії та зоозахисних організацій. Зокрема, йдеться про:

      заборону евтаназії як методу регулювання чисельності безпритульних тварин та закріплення методу біостерилізації як єдиного гуманного підходу;
      заборону використання тварин у цирках, звіринцях та контактних зоопарках;
      заборону дельфінаріїв;
      заборону хутрових виробництв;
       заборону утримання та використання тварин на мисливських випробувальних станціях;
      розробку законодавчого порядку реєстрації домашніх тварин та диких тварин, які утримуються в неволі або напіввільних умовах.

      Також сторони домовилися взаємодіяти й співпрацювати для розвитку зоозахисного руху та створення розгалуженої мережі притулків для тварин, надавати правову допомогу організаціям та волонтерам у притягненні до відповідальності осіб, які вчинили жорстоке поводження з тваринами, сприяти впровадженню місцевих програм з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, розробляти та спільно реалізовувати просвітницькі матеріали та проекти у цій галузі тощо.

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      Теги: Новини політики Світ тварин Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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