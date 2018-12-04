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      В рейтинг "Добросовестные налогоплательщики – 2017" попала компания " Киевстар"

      Новая тема 17 Читати новину українською

      Честно делать свое дело, не уклоняясь от уплаты налогов.

      Более 40 предприятий со всей Украины попали в ежегодный Всеукраинский рейтинг "Добросовестные налогоплательщики-2017". По случаю 20-летия профильной Ассоциации в столице награждали предприятия-победителей различных отраслей. Стабильное лидерство по выплате налогов на рынке высоких технологий и телекоммуникаций в очередной раз получает компания "Киевстар".

      "Ассоциация плательщиков налогов и фискальная служба согласовали критерии – это уплата налогов, это фискальная дисциплина, это благотворительные взносы и высокая зарплата. И самое главное – ни одного победителя нет, кто дает зарплату в конвертах", – рассказал президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

      В компании "Киевстар" говорят, что закрепить за собой признание крупнейшего налогоплательщика в отрасли телекоммуникаций и высоких технологий удалось благодаря развитию и запуску новых продуктов, таких как 3G и 4G. Ведь украинцы начали больше пользоваться услугами связи.

      "Новые технологии – это действительно новые сервисы для клиентов, это строительство новых базовых станций радиосети, это рабочие места для украинцев. В то же время это еще и платежи в бюджет и за лицензии, за использование радиочастот", – сказала главный бухгалтер компании "Киевстар" Елена Ксенич.

      В целом, за прошлый год компания "Киевстар" уплатила в бюджеты различных уровней налогов и сборов на сумму свыше 5 млрд гривен. В этом же году такую сумму выплатили за первые 3 квартала.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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