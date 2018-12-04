До рейтингу "Сумлінні платники податків – 2017" потрапила компанія "Київстар"

Чесно робити свою справу, не ухиляючись від сплати податків.

Понад 40 підприємств з усієї України потрапили до щорічного Всеукраїнського рейтингу "Сумлінні платники податків – 2017". З нагоди 20-річчя профільної Асоціації у столиці нагороджували підприємства-переможців різних галузей. Стабільне лідерство за виплатою податків на ринку високих технологій та телекомунікацій вкотре отримує компанія "Київстар".

"Асоціація платників податків і фіскальна служба узгодили критерії – це сплата податків, це фіскальна дисципліна, це благодійні внески та висока зарплатня. І саме головне – ні одного переможця немає, хто дає зарплату в конвертах", – розповів президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе.

В компанії "Київстар" кажуть, що закріпити за собою визнання найбільшого платника податків у галузі телекомунікацій та високих технологій вдалося завдяки розвитку і запуску нових продуктів, таких як 3G та 4G. Адже українці почали більше користуватися послугами зв`язку.

"Нові технології – це дійсно нові сервіси для клієнтів, це будівництво нових базових станцій радіомережі, це робочі місця для українців. У той же час це ще й платежі в бюджет і за ліцензії, за використання радіочастот", – сказала головний бухгалтер компанії "Київстар" Олена Ксеніч.

Загалом, за минулий рік компанія "Київстар" сплатила до бюджетів різних рівнів податків і зборів на суму понад 5 млрд гривень. Цього ж року таку суми виплатили за перші 3 квартали.