В рекламе Жириновского Киев назвали "столицей малороссийского федерального округа": видео

18 марта в России состоятся президентские выборы, участие в которых принимает и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его однопартийцы отличились скандальным роликом, где вспомнили и о Киеве.

Столица независимой Украины в ролике из страны-агрессора названа "столицей малороссийского федерального округа". Само видео называется "обычный день президента РФ Владимира Жириновского".

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Кроме Украины, территориальные притязания в Жириновского и к странам Балтии. Они у него названы "прибалтийский федеральный округ" и "рижская губерния", где технику НАТО сдают на металлолом, а на месте военных казарм организуют детский лагерь.

Также после президентства Жириновского, по мнению его соратников, в Европе наступит голод.

Стоит отметить, что это видео – не официальный предвыборный рекламный ролик Жириновского, а деятельность воронежского отделения ЛДПР.