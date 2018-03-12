У рекламі Жиріновського Київ назвали "столицею малоросійського федерального округу": відео
18 березня у Росії відбудуться президентські вибори, участь у яких бере і лідер ЛДПР Володимир Жиріновський. Його однопартійці відзначилися скандальним роликом, де згадали і про Київ.
Столиця незалежної України у ролику з країни-агресора названа "столицею малоросійського федерального округу". Самі відео називаються "звичайний день президента РФ Володимира Жиріновського".
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Окрім України, територіальні зазіхання у Жиріновського і до країни Балтії. Вони у нього названі "прибалтійський федеральний округ" та "ризька губернія", де техніку НАТО здають на металолом, а на місці військових казарм організовують дитячий табір.
Також після президентства Жиріновського, на думку його поплічників, у Європі наступить голод.
Варто зазначити, що це відео – не офіційний передвиборчий рекламний ролик Жиріновського, а діяльність воронезького відділення ЛДПР.