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У рекламі Жиріновського Київ назвали "столицею малоросійського федерального округу": відео

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Володимир Жиріновський не вперше погрожує Україні
Володимир Жиріновський не вперше погрожує Україні

18 березня у Росії відбудуться президентські вибори, участь у яких бере і лідер ЛДПР Володимир Жиріновський. Його однопартійці відзначилися скандальним роликом, де згадали і про Київ.

Столиця незалежної України у ролику з країни-агресора названа "столицею малоросійського федерального округу". Самі відео називаються "звичайний день президента РФ Володимира Жиріновського".

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Окрім України, територіальні зазіхання у Жиріновського і до країни Балтії. Вони у нього названі "прибалтійський федеральний округ" та "ризька губернія", де техніку НАТО здають на металолом, а на місці військових казарм організовують дитячий табір.

Також після президентства Жиріновського, на думку його поплічників, у Європі наступить голод.

Варто зазначити, що це відео – не офіційний передвиборчий рекламний ролик Жиріновського, а діяльність воронезького відділення ЛДПР.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Володимир Жиріновський Скандал
Джерело: 24 Канал
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