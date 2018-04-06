В результате авиаударов в сирийском городе Дума погибли 27 человек

Очередная трагедия в Сирии. 27 человек стали жертвами авиаударов в сирийском городе Дума. Среди погибших – пятеро детей.

Об этом сообщает Reuters.

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Такую информацию распространила в пятницу Сирийская обсерватория по правам человека. В городе Дума в пригороде Дамаска проживают преимущественно представители оппозиции. Силы Башара Асада нанесли по населенному пункту более 40 воздушных ударов.

По данным США и их союзников по международной коалиции, сирийские правительственные войска действуют при непосредственной поддержке России и Ирана.

Напомним, в среду, 4 апреля, состоялся саммит лидеров Турции, России и Ирана для переговоров о завершении Сирийской войны.