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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

В результате наводнения во Вьетнаме погибли 13 человек, трое пропали без вести

7 Читати новину українською
Жертвами наводнения стали 13 человек
Жертвами наводнения стали 13 человек / ua.112.ua

Стихия бушует в северных и центральных районах страны уже несколько дней. Мощные ливни вызвали повышение уровня воды в реках, и как следствие – наводнения и оползни.

Об этом информировал Центральный руководящий комитет по борьбе со стихийными бедствиями страны во Вьетнаме.

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В охваченных бедствием регионах затоплены дороги и улицы, разрушены сотни домов. Стихией были разрушены 364 дома. Ранее в результате прорыва плотины в Мьянме затопило 85 сел. Более 63 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Смотрите видео наводнения во Вьетнаме:

 

Теги: Жертвы Вьетнам Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
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