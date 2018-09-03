В результате наводнения во Вьетнаме погибли 13 человек, трое пропали без вести
Стихия бушует в северных и центральных районах страны уже несколько дней. Мощные ливни вызвали повышение уровня воды в реках, и как следствие – наводнения и оползни.
Об этом информировал Центральный руководящий комитет по борьбе со стихийными бедствиями страны во Вьетнаме.
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В охваченных бедствием регионах затоплены дороги и улицы, разрушены сотни домов. Стихией были разрушены 364 дома. Ранее в результате прорыва плотины в Мьянме затопило 85 сел. Более 63 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Смотрите видео наводнения во Вьетнаме:
Источник: 24 Канал
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