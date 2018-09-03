В результате наводнения во Вьетнаме погибли 13 человек, трое пропали без вести

Стихия бушует в северных и центральных районах страны уже несколько дней. Мощные ливни вызвали повышение уровня воды в реках, и как следствие – наводнения и оползни.

Об этом информировал Центральный руководящий комитет по борьбе со стихийными бедствиями страны во Вьетнаме. Читайте также: Грецию всколыхнуло 5-балльное землетрясение В охваченных бедствием регионах затоплены дороги и улицы, разрушены сотни домов. Стихией были разрушены 364 дома. Ранее в результате прорыва плотины в Мьянме затопило 85 сел. Более 63 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Смотрите видео наводнения во Вьетнаме: