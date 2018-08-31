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Грецию всколыхнуло 5-балльное землетрясение

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В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1 / Фото из открытых источников

В пятницу, 31 августа, около 10 утра центральный регион Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

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Землетрясение произошло в 31 километре к юго-западу от города Трикала на глубине 1,8 километра. Эпицентр находился недалеко от города Кардица, в 232 километрах к северо-западу от греческой столицы Афин.

Информации о пострадавших пока нет. В результате землетрясения на сельских дорогах образовались оползни земли.

Район, который всколыхнул землетрясение, не имеет серьезной сейсмической активности, отметил профессор сейсмологии Ефтимиос Леккас в эфире греческого телевидения. По его словам, разрушение возможны в селах гор Пинд, ведь там много старых неухоженных домов.

Напомним, в Южной Америке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, которое почувствовали в Перу, Чили и Боливии. Больше всего толчки повлияли на жителей Перу, землетрясение было ощутимо по всей территории страны.

 

Теги: Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Землетрясение Греция
Источник: 24 Канал
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