Грецию всколыхнуло 5-балльное землетрясение

В пятницу, 31 августа, около 10 утра центральный регион Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Читайте также: Сотни жертв и миллионные убытки: стихийные бедствия всколыхнули мир

Землетрясение произошло в 31 километре к юго-западу от города Трикала на глубине 1,8 километра. Эпицентр находился недалеко от города Кардица, в 232 километрах к северо-западу от греческой столицы Афин.



Информации о пострадавших пока нет. В результате землетрясения на сельских дорогах образовались оползни земли.



Район, который всколыхнул землетрясение, не имеет серьезной сейсмической активности, отметил профессор сейсмологии Ефтимиос Леккас в эфире греческого телевидения. По его словам, разрушение возможны в селах гор Пинд, ведь там много старых неухоженных домов.

Напомним, в Южной Америке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, которое почувствовали в Перу, Чили и Боливии. Больше всего толчки повлияли на жителей Перу, землетрясение было ощутимо по всей территории страны.