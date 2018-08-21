Сотни жертв и миллионные убытки: стихийные бедствия всколыхнули мир

Чрезвычайные природные явления ежедневно уносят жизни сотни людей. Они наносят разрушительную силу по всему миру – наводнение в Индии, паводок в Италии и землетрясения в Индонезии.

Одно из самых страшных наводнений в истории Индии накрыло штат Керала. Там от стихийного бедствия погибли уже 400 человек. И это пока официальная цифра, которая, к сожалению, вероятно будет только расти, говорят в правительстве страны. Аномальные ливни там не прекращаются в течение последних десяти дней.

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И это при том, что Индия и так часто страдает от дождей. Там в этот раз зафиксировано на 40% больше осадков, чем в среднем выпадает за четыре месяца – с июня по сентябрь. Из-за критического заполнения водоемов, правительство приказало открыть дамбы на нескольких водохранилищах.



Дожди в Индии

Сейчас в штате Керала не прекращается спасательная операция. Людей привозят во временные лагеря. До сих пор неизвестно, сколько времени они там будут находиться.

Наводнение накрыло и национальный итальянский парк. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 5 пропали без вести. Трагедия случилась на юге страны на территории парка Поллино. Туристы гуляли в ущелье между скалами. Из-за мощных дождей, уровень воды там мгновенно поднялся. Посетителей понесло вниз по течению, спасателям удалось спасти 20 человек. Шестеро из них, в частности и 9-летняя девочка, получили травмы. Сейчас на месте продолжается спасательная операция.

А в Индонезии продолжает расти число погибших в результате землетрясения. Стихия уже унесла больше полусотни жизней, и эта цифра может возрасти. Так как спасатели до сих пор разбирают завалы зданий, в которых находились люди.



Остров Ломбок

Остров Ломбок в течение всего месяца страдает от подземных толчков. Кроме невероятного количества жертв, стихия оставила без жилья полмиллиона человек, они теперь живут во временных лагерях. А в целом экономические убытки от бедствия оцениваются сотнями миллионов долларов.