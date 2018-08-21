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Сотні жертв та мільйонні збитки: стихійні лиха сколихнули світ

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Надзвичайні природні явища щодня забирають життя сотні людей. Вони завдають руйнівну силу по всьому світу – повінь в Індії, паводок в Італії та землетруси в Індонезії.

Одна із найстрашніших повеней в історії Індії накрила штат Керала. Там, від стихійного лиха загинули вже 400 людей. І це поки офіційна цифра, яка, на жаль, ймовірно тільки зростатиме, кажуть в уряді країни. Аномальні зливи там не припиняються протягом останніх десяти днів.

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І це при тому, що Індія і так часто потерпає від дощів. Там цього разу зафіксовано на 40% більше опадів, ніж у середньому випадає за чотири місяці - з червня по вересень. Через критичне заповнення водойм, уряд наказав відкрити дамби на кількох водосховищах.

Дощ Індія Індонезія Повінь Жертви
Дощі в Індії

Зараз у штаті Керала не припиняється рятувальна операція. Людей привозять у тимчасові табори. Досі невідомо скільки часу вони там перебуватимуть.

Повінь накрила і національний італійський парк. Загинули щонайменше 11 осіб, ще 5 зникли безвісти. Трагедія трапилася на півдні країни на території парку ПоллІно. Туристи гуляли в ущелині між скелями. Через потужні дощі, рівень води там миттєво піднявся.Відвідувачів понесло вниз течією, рятувальникам вдалося врятувати 20 осіб. Шестеро з них, зокрема, і 9-річна дівчинка, отримали травми. Зараз на місці триває рятувальна операція.

А в Індонезії продовжує зростати кількість загиблих внаслідок землетрусу. Стихія вже забрала понад півсотні життів і ця цифра може зрости. Адже рятувальники і досі розбирають завали будівель, у яких перебували люди.

Індонезія Ломбок Землетрус
Острів Ломбок

Острів Ломбок протягом всього місяця страждає від підземних поштовхів. Окрім неймовірної кількості жертв, стихія залишила без житла півмільйона людей, вони тепер мешкають у тимчасових таборах. А загалом економічні збитки від лиха оцінюють у сотні мільйонів доларів.

Теги: Стихійні лиха Індонезія Індія Землетрус в Індонезії Жертви Землетрус
Джерело: 24 канал
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