Коста-Ріку сколихнув сильний землетрус

У п’ятницю ввечері, 17 серпня, біля берегів Коста-Ріки стався землетрус магнітудою 6,1 бала за шкалою Ріхтера. Осередок землетрусу був розташований на глибині 44 кілометри.

Про це повідомляється на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр підземних поштовхів був за 173 кілометри на південний схід від столиці Коста-Ріки Сан-Хосе, усього за 96 кілометрів на захід від панамського міста Давид і за 3 кілометри від портового міста Гольфіто в Коста-Ріці.

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Наразі не надходило жодних повідомлень про загиблих і постраждалих, а також про загрозу цунамі.