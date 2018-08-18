Коста-Рику всколыхнуло сильное землетрясение
В пятницу вечером, 17 августа, у берегов Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения был расположен на глубине 44 километра.
Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков находился в 173 километрах к юго-востоку от столицы Коста-Рики Сан-Хосе, всего в 96 километрах к западу от панамского города Давид и в 3 километрах от портового города Гольфито в Коста-Рике.
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Пока не поступало никаких сообщений о погибших и пострадавших, а также об угрозе цунами.
Источник: 24 Канал
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