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Сильное землетрясение в Южной Америке зацепило сразу три страны

203 Читати новину українською
Землетрясение в Южной Америке
Землетрясение в Южной Америке / Фото из открытых источников

В Южной Америке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 которое почувствовали в Перу, Чили и Боливии. Больше всего толчки ощутили жители Перу, землетрясение было ощутимо по всей территории страны.

Об этом сообщило издание Express.

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Отмечается, что мощные подземные толчки силой в 7,1 балла были зафиксированы утром в пятницу в Перу в 250 километрах к юго-западу от Мальдонадо на глубине 610 километров.

Пока нет никакой информации о возможных жертвах или разрушениях в результате инцидента. Пользователи соцсетей сообщают, что толчки ощущали на всей территории страны, на севере Чили и в Боливии.

Напомним, сильное землетрясение в 7 баллов произошло в  Венесуэле. Оно стало самым мощным за последние 100 лет.

Теги: Перу Латинськая Америка Боливия Землетрясение Чили
Источник: 24 Канал
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