Венесуэлу всколыхнуло самое мощное за последние 100 лет землетрясение: страшные кадры
Мир и в дальнейшем накрывают природные катаклизмы. Вслед за Индонезией сильное землетрясение в 7 баллов всколыхнуло Венесуэлу. Стихия стала самой мощной за последние 100 лет.
Берега страны, что омывают Карибское море, встряхнуло ночью 22 августа.
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О возможных жертвах пока ничего не известно.
В столице Венесуэлы – Каракасе – срочно эвакуируют людей. Там из-за мощных толчков упала бетонная стена офисного здания.
Местные без вещей оставляют свои дома, чтобы спастись от обломков.
Я живу на пятом этаже, и сила толчка была очень мощная. В квартире двигались лампы, кровати. Мы быстро выбежали из дома, и даже на улице ощущались сильные толчки,
– рассказала эвакуирована жительница из Каракаса Луиза Гамбоа.
Видео: землетрясение в Венесуэле
Досталось и соседней Колумбии. Там тоже тряхнуло столицу – Боготу. Поэтому власти решили ненадолго закрыть международный аэропорт, чтобы осмотреть и устранить возможные повреждения взлетно-посадочной полосы.