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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Венесуэлу всколыхнуло самое мощное за последние 100 лет землетрясение: страшные кадры

218 Читати новину українською
Землетрясение в Венесуэле
Землетрясение в Венесуэле / EPA

Мир и в дальнейшем накрывают природные катаклизмы. Вслед за Индонезией сильное землетрясение в 7 баллов всколыхнуло Венесуэлу. Стихия стала самой мощной за последние 100 лет.

Берега страны, что омывают Карибское море, встряхнуло ночью 22 августа.

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О возможных жертвах пока ничего не известно.

В столице Венесуэлы – Каракасе – срочно эвакуируют людей. Там из-за мощных толчков упала бетонная стена офисного здания.

Местные без вещей оставляют свои дома, чтобы спастись от обломков.

Я живу на пятом этаже, и сила толчка была очень мощная. В квартире двигались лампы, кровати. Мы быстро выбежали из дома, и даже на улице ощущались сильные толчки,
– рассказала эвакуирована жительница из Каракаса Луиза Гамбоа.

Видео: землетрясение в Венесуэле

Досталось и соседней Колумбии. Там тоже тряхнуло столицу – Боготу. Поэтому власти решили ненадолго закрыть международный аэропорт, чтобы осмотреть и устранить возможные повреждения взлетно-посадочной полосы.

Теги: Стихийный бедствия Венесуэла Землетрясение
Источник: 24 Канал
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