Венесуэлу всколыхнуло самое мощное за последние 100 лет землетрясение: страшные кадры

Мир и в дальнейшем накрывают природные катаклизмы. Вслед за Индонезией сильное землетрясение в 7 баллов всколыхнуло Венесуэлу. Стихия стала самой мощной за последние 100 лет.

Берега страны, что омывают Карибское море, встряхнуло ночью 22 августа.

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О возможных жертвах пока ничего не известно.

The scariest moment of my life. These videos are from Trinidad6.9 from a earthquake that happened of the coast of Venezuela7.0. Felt it here in Grenada. pic.twitter.com/nS8fNqU2gV — Naturally Spicy (@Elle65139922) 21 серпня 2018 р.

Chaguaramas Trinidad, and the epicenter of the earthquake was off the coast of Venezuela. Wooow pic.twitter.com/UzEm9SUZAA — Obedient|10.Nov '96 (@numnum21) 21 серпня 2018 р.

В столице Венесуэлы – Каракасе – срочно эвакуируют людей. Там из-за мощных толчков упала бетонная стена офисного здания.

WATCH: A 7.3 Magnitude Earthquake Strikes Northern Venezuela.pic.twitter.com/j65UfK1ane — Breaking911 (@Breaking911) 21 серпня 2018 р.

Местные без вещей оставляют свои дома, чтобы спастись от обломков.

Я живу на пятом этаже, и сила толчка была очень мощная. В квартире двигались лампы, кровати. Мы быстро выбежали из дома, и даже на улице ощущались сильные толчки,

– рассказала эвакуирована жительница из Каракаса Луиза Гамбоа.

Видео: землетрясение в Венесуэле

Досталось и соседней Колумбии. Там тоже тряхнуло столицу – Боготу. Поэтому власти решили ненадолго закрыть международный аэропорт, чтобы осмотреть и устранить возможные повреждения взлетно-посадочной полосы.