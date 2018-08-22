Венесуелу сколихнув найпотужніший за останні 100 років землетрус: страшні кадри

Світ й надалі накривають природні катаклізми. Вслід за Індонезією, сильний землетрус у 7 балів сколихнув Венесуелу. Стихія стала найпотужнішою за останні 100 років.

Береги країни, які омиває Карибське море, струсонуло вночі 22 серпня.

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Про ймовірних жертв поки нічого не відомо.

The scariest moment of my life. These videos are from Trinidad6.9 from a earthquake that happened of the coast of Venezuela7.0. Felt it here in Grenada. pic.twitter.com/nS8fNqU2gV — Naturally Spicy (@Elle65139922) 21 серпня 2018 р.

Chaguaramas Trinidad, and the epicenter of the earthquake was off the coast of Venezuela. Wooow pic.twitter.com/UzEm9SUZAA — Obedient|10.Nov '96 (@numnum21) 21 серпня 2018 р.

У столиці Венесуели – Каракасі – терміново евакуюють людей. Там через потужні поштовхи впала бетонна стіна з офісної будівлі.

WATCH: A 7.3 Magnitude Earthquake Strikes Northern Venezuela.pic.twitter.com/j65UfK1ane — Breaking911 (@Breaking911) 21 серпня 2018 р.

Місцеві без речей залишають свої будинки, аби врятуватися від уламків.

Я живу на п'ятому поверсі, і сила поштовху була дуже потужна. У квартирі рухались лампи, ліжка. Ми швидко вибігли з дому, і навіть на вулиці відчувались сильні поштовхи,

– розповіла евакуйована мешканка з Каракасу Луїза Гамбоа.

Відео: землетрус у Венесуелі

Дісталося й сусідній Колумбії. Там теж струсонуло столицю – Боготу. Тож влада вирішила ненадовго закрити міжнародний аеропорт, аби оглянути і усунути можливі пошкодження злітно-посадкової смуги.