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Венесуелу сколихнув найпотужніший за останні 100 років землетрус: страшні кадри

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Землетрус у Венесуелі
Землетрус у Венесуелі / EPA

Світ й надалі накривають природні катаклізми. Вслід за Індонезією, сильний землетрус у 7 балів сколихнув Венесуелу. Стихія стала найпотужнішою за останні 100 років.

Береги країни, які омиває Карибське море, струсонуло вночі 22 серпня.

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Про ймовірних жертв поки нічого не відомо.

У столиці Венесуели – Каракасі – терміново евакуюють людей. Там через потужні поштовхи впала бетонна стіна з офісної будівлі. 

Місцеві без речей залишають свої будинки, аби врятуватися від уламків.

Я живу на п'ятому поверсі, і сила поштовху була дуже потужна. У квартирі рухались лампи, ліжка. Ми швидко вибігли з дому, і навіть на вулиці відчувались сильні поштовхи,
– розповіла евакуйована мешканка з Каракасу Луїза Гамбоа. 

Відео: землетрус у Венесуелі

Дісталося й сусідній Колумбії. Там теж струсонуло столицю – Боготу. Тож влада вирішила ненадовго закрити міжнародний аеропорт, аби оглянути і усунути можливі пошкодження злітно-посадкової смуги. 

Теги: Землетрус Стихійні лиха Венесуела
Джерело: 24 Канал
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