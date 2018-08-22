Венесуелу сколихнув найпотужніший за останні 100 років землетрус: страшні кадри
Світ й надалі накривають природні катаклізми. Вслід за Індонезією, сильний землетрус у 7 балів сколихнув Венесуелу. Стихія стала найпотужнішою за останні 100 років.
Береги країни, які омиває Карибське море, струсонуло вночі 22 серпня.
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Про ймовірних жертв поки нічого не відомо.
У столиці Венесуели – Каракасі – терміново евакуюють людей. Там через потужні поштовхи впала бетонна стіна з офісної будівлі.
Місцеві без речей залишають свої будинки, аби врятуватися від уламків.
Я живу на п'ятому поверсі, і сила поштовху була дуже потужна. У квартирі рухались лампи, ліжка. Ми швидко вибігли з дому, і навіть на вулиці відчувались сильні поштовхи,
– розповіла евакуйована мешканка з Каракасу Луїза Гамбоа.
Відео: землетрус у Венесуелі
Дісталося й сусідній Колумбії. Там теж струсонуло столицю – Боготу. Тож влада вирішила ненадовго закрити міжнародний аеропорт, аби оглянути і усунути можливі пошкодження злітно-посадкової смуги.