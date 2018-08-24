Сильний землетрус у Південній Америці зачепив одразу три країни

У Південній Америці стався потужний землетрус магнітудою 7,1 який відчули у Перу, Чилі та Болівії. Найбільше поштовхи вплинули на жителів Перу, землетрус було відчутно по всій території країни.

Про це повідомило видання Express.

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Зазначається, що потужні підземні поштовхи силою в 7,1 бала були зафіксовані вранці у п’ятницю в Перу в 250 кілометрах на північний захід від Мальдонадо на глибині 610 кілометрів.

Наразі немає жодної інформації щодо можливих жертва чи руйнувань внаслідок інциденту. Користувачі соцмереж повідомляють, що поштовхи відчували по всій території країни, на півночі Чилі та у Болівії.

Нагадаємо, сильний землетрус у 7 балів сколихнув Венесуелу. Стихія стала найпотужнішою за останні 100 років.