В результате теракта в Сомали погибли шесть человек

Взорвался автомобиль возле правительственного здания в столице Сомали Могадишо. Авто подорвал террорист-смертник.

Об этом сообщила служба BBC.

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Взрыв произошел в воскресенье, 2 сентября. В результате атаки террориста-смертника обвалилась школа недалеко от правительственного здания, на которое была направлена атака.

Отмечается, что в результате взрыва погибло шесть человек, среди которых трое военных. Также ранения получили 15 человек, среди которых шестеро детей.

По меньшей мере шесть человек погибли, когда автомобиль со взрывчаткой въехал в здание местного правительства в центре Могадишо в воскресенье. В результате атаки были повреждены само здание и школа, которая располагалась рядом,

– говорится в сообщении.

Ответственность за террористический акт взяла на себя группировка "Аль-Шабааб"

Reports from the Somali capital, Mogadishu say that a vehicle laden with explosives was detonated at the administrative headquarters of Howlwadag district, killing three people and injuring many others. pic.twitter.com/bGgdIceuwD — Farhan Jimale (@farhanjimale) 2 сентября 2018 г.