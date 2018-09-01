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На севере Сирии прогремел взрыв

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В Сирии взорвался заминированный автомобиль
В Сирии взорвался заминированный автомобиль / Фото из открытых источников

В результате взрыва в городке Азаз в Сирии погиб по меньшей мере один человек. Инцидент произошел на территории, находящейся под контролем сирийских повстанцев, которых поддерживает Турция.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на информацию сирийского центра мониторинга за правами человека.

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Отмечается, что взорвалась бомба, которая была заложена в автомобили. В центре мониторинга за правами человека отметили, что в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек и еще 25 человек получили ранения.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что под прикрытием российских сил Иран строит в Сирии ракетный завод и переправляет баллистические ракеты союзникам в Ираке.

Теги: Взрыв Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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