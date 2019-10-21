В РФ спрашивали, как получить украинское гражданство, – освобожденный политзаключенный Панов

Освобожденный из плена Евгений Панов считает, что с россиянами нужно поддерживать какие-то отношения. Однако он пока не видит перспектив для этого.

Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время" и добавил: "Украина не должна предавать национальные интересы".

К слову: Освобожденный украинец Панов рассказал, как попал в российский плен

"Как этого добиться? Наверное, на этот вопрос лучше ответит президент или министр иностранных дел. Я – маленький, обычный человек, который случайно оказался известным", – отметил Панов.

По его словам, он очень гордится, что является гражданином Украины.

Это для меня почетно. Кстати, там в России, меня часто спрашивали, как получить украинское гражданство. Это говорит о том, что мы можем переманить к себе множество хороших и достойных людей,

– подчеркнул он.

Что известно о Евгении Панове?42-летний водитель-электромеханик из Запорожья. В 2014 году пошел воевать на восток Украины. В августе 2016 года его задержали российские силовики на админгранице с Крымом. Тогда его приговорили к восьми годам колонии строгого режима за то, что он якобы был "военным диверсантом". 7 сентября 2019 года Панов вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена пленными.