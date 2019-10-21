У РФ запитували, як отримати українське громадянство, – звільнений політв'язень Панов

Звільнений з полону Євген Панов вважає, що з росіянами потрібно підтримувати якісь відносини. Однак він наразі не бачить перспектив для цього.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое время" та додав: "Україна не повинна зраджувати національні інтереси".

До слова: Звільнений українець Панов розповів, як потрапив у російський полон

"Як цього домогтися? Напевне, на це питання краще відповість президент або міністр закордонних справ. Я – маленька, звичайна людина, яка випадково виявилася відомою", – зазначив Панов.

За його словами, він дуже пишається, що є громадянином України.

Це для мене почесно. До речі, там у Росії, мене часто запитували, як отримати українське громадянство. Це говорить про те, що ми можемо переманити до себе безліч хороших, гідних людей,

– наголосив він.

Що відомо про Євгена Панова? 42-річний водій-електромеханік зі Запоріжжя. У 2014 році пішов воювати на Схід України. У серпні 2016 року його затримали російські силовики на адмінкордоні з Кримом. Тоді його засудили до восьми років колонії суворого режиму за те, що він нібито був "військовим диверсантом". 7 вересня 2019 року Панов повернувся в Україну в рамках українсько-російського обміну полоненими.