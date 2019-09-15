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      Звільнений українець Панов розповів, як потрапив у російський полон

      1628 Читать новость на русском
      Євген Панов
      Євген Панов / ua.krymr.com

      Звільнений з російського полону українець Євген Панов розповів, чому їздив до окупованого Криму у 2016 році, коли його затримала ФСБ Росії.

      "Люби попросили допомогти. Треба було поїхати в Криму і привезти сюди людей. За тиждень до цього я вже їздив", – розповів Панов у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою".

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      Першого разу все було гаразд. На адмінмежі з окупованим Кримом російські прикордонники спитали, чи воював Панов у зоні АТО і пропустили його. Українець спокійно повернувся додому і не мав жодних проблем. Таку ж поїздку чоловікова довелося зробити вдруге.

      Поїхав. Був затриманий на паспортному контролі. Дав паспорт. "У Вас із паспортом непорядок, пройдемо". Затримання. Ну і далі почалося…,
      – розповів Панов.

      На запитання про те, чому чоловік їздив до Криму, адже знав про ризик бути затриманим за те, що воював у зоні АТО, він відповів: "А не ризик – іти в зону АТО? Там людей вбивають. Ти там людей рятуєш і тут хотілося людям допомогти".

      Панов також запевнив, що про свій вчинок не шкодує. Шкода тільки рідних.

      Що відомо про Євгена Панова? Водій-електромеханік Запорізької ТЕС. У 2014 році після анексії Криму Росією і початку війни на Донбасі пішов у місцеву Самооборону, потім – на фронт, через рік демобілізувався. Далі працював на атомній електростанції. У 2015 році став членом енергодарського міськвиконкому. Був одним із лідерів Самооборони Енергодару, а в 2016 році став керівником ГО "Енергодарське об’єднання – захисники України".

      Як Панов потрапив у російський полон?

      Панова затримали російські силовики на в’їзді до окупованого Криму 7 серпня 2016 року. Його звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові на замовлення української розвідки. У полоні українця катували.

      11 серпня у Росії оприлюднили відео допиту Панова. Він із саднами на обличчі розповідав про те, що служив у зоні АТО, після чого нібито був запрошений до Києва, де йому "пояснили, що створюється група для проведення диверсійних акцій на території Криму". Того ж дня окупаційний суд Сімферополя арештував Панова на 2 місяці.

      13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Українець відмовився від угоди зі слідством.

      7 вересня Панов повернувся в Україну разом з 34 іншими політв'язнями та полоненими моряками в межах обміну утримуваними особами з Росією.

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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Обмін полоненими Анексія Криму
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