Освобожденный украинец Панов рассказал, как попал в российский плен

Освобожденный из российского плена украинец Евгений Панов рассказал, почему ездил в оккупированный Крыму в 2016 году, когда был задержан ФСБ России.

"Люди попросили помочь. Надо было поехать в Крыму и привезти сюда людей. За неделю до этого я уже ездил", – рассказал Панов в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

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В первый раз все было в порядке. На админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники спросили, воевал ли Панов в зоне АТО и пропустили его. Украинец спокойно вернулся домой без каких-либопроблем. Такую же поездку мужнине пришлось сделать во второй раз.

Уехал. Был задержан на паспортном контроле. Дал паспорт. "У Вас с паспортом непорядок, пройдемте". Задержание. Ну и дальше началось ...,

– рассказал Панов.

На вопрос о том, почему он ездил в Крым, ведь знал о риске быть задержанным за то, что воевал в зоне АТО, он ответил: "А не риск – идти в зону АТО? Там людей убивают. Ты там людей спасаешь и здесь хотелось людям помочь".

Панов также заверил, что о своем поступке не жалеет. Жаль только родных.

Что известно о Евгении Панове?

Водитель-электромеханик Запорожской ТЭС. В 2014 году после аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе пошел в местную самооборону, потом – на фронт, через год демобилизовался. Далее работал на атомной электростанции. В 2015 году стал членом энергодарского горисполкома. Был одним из лидеров "Самообороны Энергодара", а в 2016 году стал руководителем ОО "Энергодарское объединение – защитники Украины".

Как Панов попал в российский плен?

Панова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крыму 7 августа 2016 года. Его обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове по заказу украинской разведки. В плену украинца пытали.

11 августа в России обнародовали видео допроса Панова. Он сидел с ссадинами на лице и рассказывал о том, что проходил службу в зоне АТО, после чего якобы был приглашен в Киев, где ему "объяснили, что создается группа для проведения диверсионных акций на территории Крыма ". В тот же день оккупационный суд Симферополя арестовал Панова на 2 месяца.

Несколько дней Панова жестоко пытали, так что мужчина не только дал "показания", но и по требованию ФСБ написал отказ от услуг адвоката, которого наняла его семья.

13 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима. Украинец отказался от сделки со следствием.

7 сентября Панов вернулся в Украину вместе с 34 другими политзаключенными и пленными моряками в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией.