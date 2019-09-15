Всі танцювали і співали: звільнений з полону Панов розповів про останні дні в колонії

Звільнений з російського полону українець Євген Панов не знає, як опинився у списку на обмін полоненими, і вважає, що замість нього могли звільнити когось, хто перебував у полоні довше. Проте Панов радий повернутися додому і розповів про свої останні дні в колонії перед обміном.

"Дні в колонії перед обміном нічим не відрізнялися. Там день на день схожий, як дежавю чи день бабака. Але якраз того дня, коли мене викликали, у колонії відбувалося велике свято – День колонії. Всі танцюють і співають. І такі є свята. Маячня така. Збожеволіти можна від цього всього. Хотілося заткнути вуха, не бачити і не чути цього всього", – розповів Панов у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою".

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Цього ж дня полоненого українця викликали до штабу колонії. Панов зазначив, що його часто викликали до штабу прокурори "на всілякі розмови".

"Заходжу до штабу, а там стоїть моя сумка, яку забрали, коли я приїхав у колонію. І тут я розумію, що цю сумку ніколи не допросишся, тож якщо вона стоїть, я звідси їду. Куди – не знаю. Керівництво раніше багато говорило, що "ми б раді, щоб ти від нас поїхав". Казали: "Панов – надто одіозна особистість для нашої колонії", – розповів звільнений з полону українець.

Після цього Панова обшукали, перевірили. Прийшли люди в цивільному і буркнули: "Їдемо в аеропорт".

А в колонії тим часом танцюють і співають. Я й кажу: "Цей мій від’їзд відзначається, чи що?" Потім поїхали в аеропорт, на літак, у Москву і привезли на кілька днів у СІЗО "Лефортово". Підійшов начальник і сказав: "Ваш Володимир з нашим Володимиром уже про все домовились",

– резюмував політв’язень.

Що відомо про Євгена Панова? Водій-електромеханік Запорізької ТЕС. У 2014 році після анексії Криму Росією і початку війни на Донбасі пішов у місцеву Самооборону, потім – на фронт, через рік демобілізувався. Далі працював на атомній електростанції. У 2015 році став членом енергодарського міськвиконкому. Був одним із лідерів Самооборони Енергодару, а в 2016 році став керівником ГО "Енергодарське об’єднання – захисники України".

Як Панов потрапив у російський полон?

Панова затримали російські силовики на в’їзді до окупованого Криму 7 серпня 2016 року. Його звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові на замовлення української розвідки. Брат Панова Ігор Котелянець і друзі затриманого стверджували, що той не міг їхати до Криму, і, найімовірніше, його викрали.

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Євгена Панова катували у полоні, а ще він суттєво схуд через неналежне харчування

Загалом, за даними Кримської правозахисної групи, за період із серпня до листопада 2016 року в Криму було затримано 9 громадян України, яких ФСБ називає "членами диверсійно-терористичної групи Міноборони України". Серед затриманих: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Присич, Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов, Володимир Дудка, Гліб Шаблій, Олексій Стогній.

Українська сторона участь цих людей у ДРГ заперечила і назвала дії російських силовиків провокацією.

11 серпня у Росії оприлюднили відео допиту Панова. Він сидів із саднами на обличчі та розповідав про те, що "проходив службу у зоні АТО з серпня 2014 по серпень 2015 року", після чого нібито був запрошений до Києва, де йому "пояснили, що створюється група для проведення диверсійних акцій на території Криму". Того ж дня окупаційний суд Сімферополя арештував Панова на 2 місяці.

Кілька днів Панова жорстоко катували, тож чоловік не тільки дав "свідчення", але і на вимогу ФСБ написав відмову від послуг адвоката, якого найняла його сім’я.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Українець відмовився від угоди зі слідством.

7 вересня Панов повернувся в Україну разом з 34 іншими політв'язнями та полоненими моряками в межах обміну утримуваними особами з Росією.