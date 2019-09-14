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      Другий етап обміну полоненими між Україною та РФ відбудеться найближчим часом, – Пристайко

      63 Читать новость на русском
      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / rubryka.com

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив, що другий етап обміну утримуваними особами між Україною і Росією планують провести вже найближчим часом.

      Міністр Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер" зазначив, що робота з підготовки до звільнення в форматі "всіх на всіх" йде паралельно й цілодобово.

      Інтерв'ю з адвокатом Миколою Полозовим: Переговори зривалися кілька разів: що залишилось за лаштунками обміну полоненими

      Ми плануємо звільнити наших хлопців вже найближчим часом,
      – заявив глава МЗС.

      Він наголосив, що спеціальні групи людей працюють над цим завданням кожного дня – "і вночі, і вдень для того, щоб узгодити й зрушити з місця цей дуже складний, знову – таки ментально несправедливий процес".

      До слова, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну з Росією утримуваними особами. У команді глави держави сподіваються, що обмін може відбутися ще до кінця 2019 року.

      Водночас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в кулуарах форуму YES зауважила, що Україна передала Росії список осіб, яких вимагає звільнити, ще у липні 2019 року.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу


      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу
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      13 вересня
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      Теги: Новини політики Новини України Вадим Пристайко Обмін полоненими Україна – Росія
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