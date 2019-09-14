Другий етап обміну полоненими між Україною та РФ відбудеться найближчим часом, – Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив, що другий етап обміну утримуваними особами між Україною і Росією планують провести вже найближчим часом.

Міністр Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер" зазначив, що робота з підготовки до звільнення в форматі "всіх на всіх" йде паралельно й цілодобово.

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Ми плануємо звільнити наших хлопців вже найближчим часом,

– заявив глава МЗС.

Він наголосив, що спеціальні групи людей працюють над цим завданням кожного дня – "і вночі, і вдень для того, щоб узгодити й зрушити з місця цей дуже складний, знову – таки ментально несправедливий процес".

До слова, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну з Росією утримуваними особами. У команді глави держави сподіваються, що обмін може відбутися ще до кінця 2019 року.

Водночас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в кулуарах форуму YES зауважила, що Україна передала Росії список осіб, яких вимагає звільнити, ще у липні 2019 року.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу