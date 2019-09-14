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      Второй этап обмена пленными между Украиной и РФ состоится в ближайшее время, – Пристайко

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / rubryka.com

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что второй этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией планируют провести в ближайшее время.

      Министр Пристайко в эфире телеканала "Интер" отметил, что работа по подготовке к освобождению в формате "всех на всех" идет параллельно и круглосуточно.

      Интервью с адвокатом Николаем Полозовым: Переговоры срывались несколько раз: что осталось за кулисами обмена пленными

      Мы планируем освободить наших ребят уже в ближайшее время
      – заявил глава МИД.

      Он отметил, что специальные группы людей работают над этой задачей каждого дня – "и ночью, и днем ​​для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, опять – таки ментально несправедливый процесс".

      К слову, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемыми лицами. В команде главы государства надеются, что обмен может состояться еще до конца 2019 года.

      В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в кулуарах форума YES отметила, что Украина передала России список лиц, которых требует освободить еще в июле 2019 года.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала

      blog_ava
      О чем говорится в так называемой формуле Штанмайера и почему о ней вспомнили
      13 сентября
      642
      Теги: Новости политики Новости Украины Вадим Пристайко Обмен пленными Украина – Россия
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