В РФ заблокировали перевод средств на жизненно необходимые лекарства для политзаключенного Гриба

В России заблокировали перевод средств на счет пленника Кремля – 19-летнего украинца Павла Гриба.

Об этом сообщил в Facebook отец мальчика Игорь Гриб.

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"Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла. Такая информация получена по итогам посещения Павла в СИЗО-5 города Краснодар украинскими консулами на прошлой неделе", – сообщил он.

Игорь Гриб добавил, что таким образом Россия издевается над его сыном, ведь сторона защиты просила администрацию СИЗО разрешить Павлу покупать за собственные средства жизненно необходимые лекарства и продукты питания.

И вот новый "ход" российской стороны. Другого слова, как издевательство, трудно подобрать. Как выдержит больной организм, после 9,5 месяцев содержания, отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды – не известно. Борьба продолжается,

– написал отец узника.

Напомним, 29 апреля в России продлили срок содержания под стражей 19-летнего украинского политзаключенного Павла Гриба. В СИЗО он пробудет до 4 июля.

Кто такой Павел Гриб?

Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Якобы он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.