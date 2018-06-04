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У Росії заблокували переказ коштів на життєво необхідні ліки для політв'язня Павла Гриба

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У Росії заблокували переказ коштів на життєво необхідні ліки для політв'язня Павла Гриба
/ фото із соцмереж

У Росії заблокували переказ коштів на рахунок бранця Кремля – 19-річного українця Павла Гриба.

Про це повідомив у Facebook батько хлопця Ігор Гриб.

Читайте також: Сина утримують у повному інформаційному вакуумі, – батько політв'язня Павла Гриба

"Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок Павла. Така інформація отримана по підсумкам відвідування Павла в СІЗО-5 міста Краснодар українськими консулами на минулому тижні", – повідомив він.

Ігор Гриб додав, що таким чином Росія знущається над його сином, адже сторона захисту просила адміністрацію СІЗО дозволити Павлу купувати за власні кошти життєво необхідні ліки та продукти харчування.

І ось новий "хід" російської сторони. Іншого слова, як знущання, важко підібрати. Як витримає хворий організм, після 9,5 місяців утримання, відсутність ліків і звичайної чистої питної води – не відомо. Боротьба продовжується,
– написав батько в'язня.

Нагадаємо, 29 квітня у Росії продовжили термін тримання під вартою 19-річного українського політв'язня Павла Гриба. У СІЗО він пробуде до 4 липня.

Хто такий Павло Гриб? Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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