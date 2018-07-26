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В РГК прошел обыск. У Фирташа обвиняют "Нафтогаз"

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ООО "Региональная газовая компания" заявляет об обысках в своем офисе
ООО "Региональная газовая компания" заявляет об обысках в своем офисе / Фото из открытых источников

ООО "Региональная газовая компания" (РГК), управляющая всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявляет об обысках в своем офисе.

Об этом говорится в пресс-релизе РГК.

"Нафтогаз" прибегнул к открытому давлению на бизнес с использованием правоохранительных органов. Эти действия направлены на саботаж запуска суточной балансировки рынка газа, которая положит конец незаконным схемам "Нафтогаза", – заявили в компании.

"По непонятным причинам в рамках расследования коррупции в группе "Нафтогаз" правоохранители ворвались в офис РГК. Уголовное дело против должностных лиц группы "Нафтогаз" связано с закупкой программного обеспечения для внедрения суточной балансировки", – сообщает пресс-служба.

В компании утверждают, что РГК использует программное обеспечение собственной разработки и не имеет никакого отношения к компании IP Systems и возможной коррупции в группе "Нафтогаз", связанной с закупками программного продукта.

"Обыски можно считать проявлениями давления "Нафтогаза" на РГК с целью саботажа суточной балансировки рынка газа. Правоохранители взламывают и удаляют серверы компании, на которых содержатся программные продукты для суточной балансировки газораспределительных сетей и многих других продуктов для клиентов газораспределительных предприятий", – отмечается в пресс -релизе.

Как отмечается, в результате действий правоохранителей "будет заблокирована работа программного обеспечения, которое создано специалистами компании и было представлено Секретариату Энергетического сообщества, Всемирному банке и НКРЭ".

В РГК также обратились к Еврокомиссии, Европейскому энергетическому сообществу, Всемирному банку, посольству США и Великобритании с просьбой "вмешаться в ситуацию и повлиять на должностных лиц "Нафтогаз Украины" и прекратить применение бандитских методов и использование силовых структур в борьбе против реформирования рынка газа".

В компании напомнили, что Еврокомиссия, Всемирный банк и Энергетическое сообщество недавно уже выражали обеспокоенность в направлении реформирования газового сектора. В частности, анбандлингу, который откладывается в течение трех последних лет.

Теги: Новости политики Новости Украины Энергетика Дмитрий Фирташ Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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