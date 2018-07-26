В РГК пройшов обшук. У Фірташа звинувачують "Нафтогаз"
ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК), що управляє всім газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявляє про обшуки у своєму офісі.
Про це йдеться у прес-релізі РГК.
"Нафтогаз" вдався до відкритого тиску на бізнес з використанням правоохоронних органів. Ці дії спрямовані на саботаж запуску добового балансування ринку газу, яке покладе край незаконним схемам "Нафтогазу", – заявили у компанії.
"З незрозумілих причин в рамках розслідування корупції в групі "Нафтогаз" правоохоронці увірвались до офісу РГК. Кримінальна справа проти посадових осіб групи "Нафтогаз" пов’язана з закупівлею програмного забезпечення для запровадження добового балансування", – повідомляє прес-служба.
У компанії стверджують, що РГК використовує програмне забезпечення власної розробки і не має жодного відношення до компанії IP Systems та можливої корупції в групі "Нафтогаз", пов’язаної з закупівлями програмного продукту.
"Обшуки можна вважати проявами тиску "Нафтогазу" на РГК з метою саботування добового балансування ринку газу. Правоохоронці руйнують та вилучають сервери компанії, на яких містяться програмні продукти для добового балансування газорозподільних мереж та багатьох інших продуктів для клієнтів газорозподільних підприємств", – зазначається у прес-релізі.
Як наголошується, внаслідок дій правоохоронців "буде заблокована робота програмного забезпечення, яке створене фахівцями компанії і було представлене Секретаріату Енергетичного співтовариства, Світовому банку та НКРЕ".
В РГК також звернулись до Єврокомісії, Європейського енергетичного співтовариства, Світового банку, посольств США та Великобританії з проханням "втрутитись в ситуацію і вплинути на посадових осіб "Нафтогаз України" та припинити застосування бандитських методів і використання силових структур у боротьбі проти реформування ринку газу".
У компанії нагадали, що Єврокомісія, Світовий банк та Енергетичне співтовариство нещодавно вже висловлювали стурбованість у напрямку реформування газового сектору. Зокрема, анбандлінгу, який відкладається впродовж трьох останніх років.
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