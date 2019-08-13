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      В Риме можно обменять пластиковые бутылки на проезд в общественном транспорте

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      В итальянской столице придумали схему, которая поможет сохранить экологию. Отныне ПЭТ-бутылки можно обменять на проезд в общественном транспорте.

      Для того, чтобы обменять бутылки и получить билеты, нужно установить на телефон приложение myCicero, говорится на сайте проекта.

      Кстати: В Италии открылся магазин, где декор для дома можно купить за мусор: фото

      В мобильном приложении нужно выбрать +Recycle+Travel и сдать на одной из трех станций римского метро бутылки 0,5-2 литров.

      рим пляшки екологія метро проїзд
      Т​ак выглядят автоматы для обмена бутылок на билеты/ Фото: Twitter Francesco Borrelli

      За каждую бутылку можно получить 0,05 евро. Этот экобонус можно использовать для проезда в метро и автобусах. Проезд в метро в Риме стоит 1,50 евро, то есть на 1 билет нужно сдать 30 бутылок.

      Мы стали первой европейской столицей, где внедрили такую инновацию,
      – заявила мэр Рима Вирджиния Рагги.

      Пока автоматы установили на станциях метро Cipro, Piramide и San Giovanni. Накопленные бонусы можно использовать до 22 июля 2020 года.

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      Теги: Экология Транспорт
      Источник: 24 канал
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