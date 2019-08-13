У Римі можна обміняти пластикові пляшки на проїзд у громадському транспорті

В італійській столиці вигадали схему, яка допоможе зберегти екологію. Відтепер ПЕТ-пляшки можна обміняти на проїзд у громадському транспорті.

Для того, щоб обміняти пляшки та отримати квитки потрібно встановити на телефон додаток myCicero, йдеться на сайті проекту.

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У мобільному додатко потрібно обрати + Recycle + Travel і здати на одній із трьох станцій римського метро пляшки 0,5-2 літрів.



Так виглядають автомати для обміну пляшок на квитки/ Фото: Twitter Francesco Borrelli‏

За кожну пляжку людина може отримати 0,05 євро. Цей екобонус можна використати на проїзд у метро й автобусах. Проїзд у метро у Римі коштує 1,50 євро, тобто на 1 квиток потрібно здати 30 пляшок.

Ми стали першою великою європейською столицею, де впровадили таку інновацію,

– заявила міська голова Риму Вірджинія Раггі.

Поки автомати встановили на станціях метро Cipro, Piramide і San Giovanni. Накопичені бонуси можна використовувати до 22 липня 2020 року.

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