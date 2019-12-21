В ряды оккупантов на Донбассе вербуют осужденных: СБУ нашла новые доказательства

Сотрудники СБУ нашли очередные доказательства того, что пророссийские боевики на Донбассе вербуют в свои ряды заключенных, отбывавших наказание на оккупированных территориях. С некоторыми враг подписывает "соглашение о сотрудничестве".

Согласно им, осужденных отпускают на волю и отправляют на подконтрольные Украины территории, где они собирать ценную информацию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Свидетельство об именно таких методах террористов предоставил СБУ один из этапированных заключенных. Мужчина, перемещенный из колонии с неподконтрольной части Луганщины, должен был после завершения срока наказания собирать для террористов информацию о местах дислокации, составах и маршрутах передвижения украинских военных подразделений и техники.

Впрочем, осознавая возможные последствия, сразу по прибытии мужчина обратился к СБУ за помощью. Он предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и полученном задании.

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Так, чтобы получить у заключенных согласие на "сотрудничество" боевики применяют запугивание, шантаж, избиение, угрожают их семьям. Кроме того осужденных содержат в ужасных условиях – в колониях так называемых "Л/ДНР" отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды.

Несогласных с такими тюремными порядками оккупанты привлекают к работам на своих передовых позициях: зэки строят блиндажи для боевиков, роют окопы.