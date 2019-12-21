До лав окупантів на Донбасі вербують засуджених: СБУ знайшла нові докази

Співробітники СБУ віднайшли чергові докази того, що проросійські бойовики на Донбасі вербують до своїх лав в’язнів, які відбували покарання на окупованих територіях. З деким ворог підписує "угоди про співпрацю".

Згідно з ними, засуджених відпускають на волю та відправляють на підконтрольні Україні території, де вони мають збирати цінну інформацію. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Свідчення про саме такі методи терористів надав СБУ один із етапованих в’язнів. Чоловік, переміщений із колонії з непідконтрольної частини Луганщини, мав після завершення терміну покарання збирати для терористів інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів і техніки.

Втім, усвідомлюючи можливі наслідки, відразу після прибуття чоловік звернувся до СБУ за допомогою. Він надав детальні свідчення про обставини свого вербування і отримане завдання.

Розповідь колишнього в’язня, що відбував покарання на окупованому Донбасі: відео

Так, щоб отримати у в’язнів згоду на "співпрацю" бойовики застосовують залякування, шантаж, побиття, погрожують їхнім родинам. Крім того засуджених утримують у жахливих умовах – у колоніях так званих "Л/ДНР" відсутнє опалення, медична допомога, не вистачає їжі.

Незгодних із такими тюремними порядками окупанти залучають до робіт на своїх передових позиціях: зеки будують бліндажі для бойовиків, риють окопи.