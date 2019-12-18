Протидія діяльності іноземних спецслужб в Україні: що зробила СБУ у 2019 році

Військова контррозвідка Служби безпеки України продовжує протидіяти розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб. Так, упродовж 2019 року оперативники СБУ припинили діяльність 17 агентів іноземних спецслужб.

Як повідомляє пресцентр СБУ, у 2019 році за матеріалами військової контррозвідки було розпочато 538 кримінальних проваджень. Також із початку року було повідомлено про підозри 119 особам і скеровано до суду 100 проваджень. У підсумку до різних термінів і видів покарання було засуджено 43 особи, зокрема 2 – за державну зраду, 16 – за тероризм.

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Як у 2019 році СБУ протидіяла розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб

Серед засудженим перебувають троє учасників російської агентурної групи "Сапфір". Її створило Головне управління генштабу Збройних сил РФ. А займалася ця група за завданням спецслужб Росії збором розвідувальної інформації про сили за засоби, задіяні в Операції об`єднаних сил, а також планували проведення антиукраїнських інформаційних акцій. Координатора групи так званого "радника уряду "ЛНР" Тимохіна оголошено у розшук.

СБУ вдалося викрити трьох учасників російської агентурної групи "Сапфір".

Крім того, за 2019 рік було викрито 115 учасників незаконних збройних формувань проросійських терористів і їхніх пособників. До різних термінів ув`язнення було засуджено 12 бойовиків.

4 роки позбавлення волі за участь у терористичній організації отримав стрілець "Оплоту", якого Служба безпеки затримала у міжнародному аеропорту "Бориспіль".



"Документ" бійця "Оплоту", якого СБУ затримала в аеоропорту "Бориспіль"

По 8 років отримали двоє бойовиків фейкових республік, яких затримала СБУ поблизу передових позицій Збройних Сил.

До 10 років ув`язнення засуджено бійця-дезертира, який самовільно залишив українську армію та перейшов на бік бойовиків. Згідно із ворожим завданням, він планував повернутися на підконтрольну українській владі територію у межах обміну полоненими для проведення розвідувально-підривної діяльності.

До слова, нещодавно Служба безпеки попередила контрабанду до Росії комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і Ан-74. Замовлення з території країни-агресора було зроблене в інтересах Міноборони РФ.