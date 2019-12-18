14:33
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Протидія діяльності іноземних спецслужб в Україні: що зробила СБУ у 2019 році

      219 Читать новость на русском
      СБУ продовжує протидіяти розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб в Україні / Фото з відкритих джерел

      Військова контррозвідка Служби безпеки України продовжує протидіяти розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб. Так, упродовж 2019 року оперативники СБУ припинили діяльність 17 агентів іноземних спецслужб.

      Як повідомляє пресцентр СБУ, у 2019 році за матеріалами військової контррозвідки було розпочато 538 кримінальних проваджень. Також із початку року було повідомлено про підозри 119 особам і скеровано до суду 100 проваджень. У підсумку до різних термінів і видів покарання було засуджено 43 особи, зокрема 2 – за державну зраду, 16 – за тероризм.

      Цікаво! Як СБУ завдала вагомого удару російській розвідці: цікаві подробиці

      СБУ, іноземні спецслужби, розвідувально підривна діяльність
      Як у 2019 році СБУ протидіяла розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб 

      Серед засудженим перебувають троє учасників російської агентурної групи "Сапфір". Її створило Головне управління генштабу Збройних сил РФ. А займалася ця група за завданням спецслужб Росії збором розвідувальної інформації про сили за засоби, задіяні в Операції об`єднаних сил, а також планували проведення антиукраїнських інформаційних акцій. Координатора групи так званого "радника уряду "ЛНР" Тимохіна оголошено у розшук.

       

      СБУ вдалося викрити трьох учасників російської агентурної групи "Сапфір".

      Крім того, за 2019 рік було викрито 115 учасників незаконних збройних формувань проросійських терористів і їхніх пособників. До різних термінів ув`язнення було засуджено 12 бойовиків.

      • 4 роки позбавлення волі за участь у терористичній організації отримав стрілець "Оплоту", якого Служба безпеки затримала у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

      СБУ, іноземні спецслужби, розвідувально підривна діяльність
      "Документ" бійця "Оплоту", якого СБУ затримала в аеоропорту "Бориспіль" 

      • По 8 років отримали двоє бойовиків фейкових республік, яких затримала СБУ поблизу передових позицій Збройних Сил.
      • До 10 років ув`язнення засуджено бійця-дезертира, який самовільно залишив українську армію та перейшов на бік бойовиків. Згідно із ворожим завданням, він планував повернутися на підконтрольну українській владі територію у межах обміну полоненими для проведення розвідувально-підривної діяльності.

      До слова, нещодавно Служба безпеки попередила контрабанду до Росії комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і Ан-74. Замовлення з території країни-агресора було зроблене в інтересах Міноборони РФ.

      Чому тремтять руки: основні причини
      сьогодні
      4596
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Війна на Донбасі Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:14 Депутатів позбавили недоторканності: як каратимуть обранців
      Ірина Поліщук 1873
      сьогодні , 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
      Вероніка Климська 278
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      667
      сьогодні , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 305
      сьогодні , 11:52 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 4427
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук