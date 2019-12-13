17:39
13 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грета Тунберг підпалила російський "Адмірал". Римська статуя Путіна
      Вєсті Кремля
      00:37, сьогодні
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      СБУ не дала вивезти у Росію деталі до військових літаків: фото

      772 Читать новость на русском
      У Росію контрабандою намагалися провезти комплектуючі до літаків / пресцентр СБУ

      Служба безпеки України попередила контрабанду до країни-агресора комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і Ан-74. Замовлення з Росії було зроблене в інтересах Міноборони РФ.

      Вантаж через треті країни мав надійти до "клієнтів" з країни-агресора. Про це інформує пресцентр СБУ.

      Дивіться також: Хакери з Івано-Франківська продавали Росії військові таємниці

      Оперативники та слідчі спецслужби викрили спробу нелегального вивезення за межі України товарів подвійного призначення,
      – мовиться у повідомленні.

      Без отримання відповідних дозволів та з підробленими документами зловмисники оформили військові авіаагрегати на митно-вантажному складі в аеропорту "Київ".

      Під час проведення спецоперації там та за місцем проживання злочинців правоохоронці вилучили комплектуючі до бойових літаків, митну і технічну документацію, що доводять планування протиправних поставок.

      Безпосередньому виконавцю оборудки слідчі вже оголосили підозру у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю. Йому загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

      Зеленський з Коломойським проводять таємні зустрічі, – розслідування
      сьогодні
      5338
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Україна – Росія авіація СБУ Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?
      Артем Овдієнко 748
      сьогодні , 16:08 Як захистити дитину в інтернеті: небезпеки та як їх уникнути
      Анастасія Можаровська 145
      сьогодні , 15:10 "Адмирал Кузнецов" медленно, но уверенно плывет на металлолом
      Злой Одессит 1558
      сьогодні , 14:20 Вбивство Шеремета: хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи
      Євгенія Мазур 4953
      сьогодні , 14:00 Історична перемога: як Лещенко виграв суд проти Авакова
      Сергій Лещенко 1113
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук