СБУ не дала вивезти у Росію деталі до військових літаків: фото

Служба безпеки України попередила контрабанду до країни-агресора комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і Ан-74. Замовлення з Росії було зроблене в інтересах Міноборони РФ.

Вантаж через треті країни мав надійти до "клієнтів" з країни-агресора. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Оперативники та слідчі спецслужби викрили спробу нелегального вивезення за межі України товарів подвійного призначення,

– мовиться у повідомленні.

Без отримання відповідних дозволів та з підробленими документами зловмисники оформили військові авіаагрегати на митно-вантажному складі в аеропорту "Київ".

Під час проведення спецоперації там та за місцем проживання злочинців правоохоронці вилучили комплектуючі до бойових літаків, митну і технічну документацію, що доводять планування протиправних поставок.

Безпосередньому виконавцю оборудки слідчі вже оголосили підозру у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю. Йому загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.