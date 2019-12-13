СБУ не дала вывезти в Россию детали к военным самолетам: фото

Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в страну-агрессора комплектующих к военно-транспортных самолетам Ан-72 и Ан-74. Заказ из России был сделан в интересах Минобороны РФ.

Груз через третьи страны должен был поступить к "клиентам" из страны-агрессора. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Оперативники и следователи спецслужбы пресекли попытку нелегального вывоза за пределы Украины товаров двойного назначения,

– говорится в сообщении.

Без получения соответствующих разрешений и с поддельными документами злоумышленники оформили военные авиаагрегаты на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев".

Во время проведения спецоперации там и по месту жительства преступников правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, что доказывают планирование противоправных поставок.

Непосредственному исполнителю сделки следователи уже объявили подозрение в нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю. Ему грозит штраф от 1700 до 3400 гривен или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.