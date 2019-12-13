17:37
13 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, сегодня
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      СБУ не дала вывезти в Россию детали к военным самолетам: фото

      82 Читати новину українською
      В Россию контрабандой пытались провезти комплектующие к самолетам / пресс-центр СБУ

      Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в страну-агрессора комплектующих к военно-транспортных самолетам Ан-72 и Ан-74. Заказ из России был сделан в интересах Минобороны РФ.

      Груз через третьи страны должен был поступить к "клиентам" из страны-агрессора. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

      Смотрите также: Хакеры из Ивано-Франковска продавали военные тайны России

      Оперативники и следователи спецслужбы пресекли попытку нелегального вывоза за пределы Украины товаров двойного назначения,
      – говорится в сообщении.

      Без получения соответствующих разрешений и с поддельными документами злоумышленники оформили военные авиаагрегаты на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев".

      Во время проведения спецоперации там и по месту жительства преступников правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, что доказывают планирование противоправных поставок.

      Непосредственному исполнителю сделки следователи уже объявили подозрение в нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю. Ему грозит штраф от 1700 до 3400 гривен или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

      Официальные издания опубликовали государственный бюджет на 2020 год
      сегодня
      4525
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Украина – Россия авиация СБУ Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?
      Артем Овдієнко 710
      сегодня , 16:08 Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать
      Анастасія Можаровська 29
      сегодня , 15:10 "Адмирал Кузнецов" медленно, но уверенно плывет на металлолом
      Злой Одессит 1539
      сегодня , 14:20 Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу
      Євгенія Мазур 1626
      сегодня , 14:00 Історична перемога: як Лещенко виграв суд проти Авакова
      Сергій Лещенко 314
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук