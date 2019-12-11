Хакеры из Ивано-Франковска продавали военные тайны России

Организованная преступная группа состояла из 4 человек. Они незаконно продавали информацию из закрытых государственных информационных ресурсов.

Так, мужчины создали сайт, разместили на зарубежном сервере. На ресурсе они предлагали купить информацию с ограниченным доступом. Это были, в частности, сведения военного характера о закупке и перемещения техники. Об этом информирует прессслужба СБУ.

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Стоимость информации была сдельной и зависела от ее объема и степени секретности. Среди заказчиков – представители страны-агрессора,

– говорится в сообщении.

Задержали дельцов во время очередной сделки в Ивано-Франковске. По местам их жительства правоохранители изъяли компьютерную технику с большим массивом данных.

Уголовное производство открыто по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом.