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      Хакеры из Ивано-Франковска продавали военные тайны России

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      СБУ поймала группу хакеров / пресс-служба СБУ

      Организованная преступная группа состояла из 4 человек. Они незаконно продавали информацию из закрытых государственных информационных ресурсов.

      Так, мужчины создали сайт, разместили на зарубежном сервере. На ресурсе они предлагали купить информацию с ограниченным доступом. Это были, в частности, сведения военного характера о закупке и перемещения техники. Об этом информирует прессслужба СБУ.

      Кроме того: Руководитель отдела полиции нравов "крышевал" столичные бордели: детали

      Стоимость информации была сдельной и зависела от ее объема и степени секретности. Среди заказчиков – представители страны-агрессора,
      – говорится в сообщении.

      Задержали дельцов во время очередной сделки в Ивано-Франковске. По местам их жительства правоохранители изъяли компьютерную технику с большим массивом данных.

      Уголовное производство открыто по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Украина – Россия хакеры СБУ Новости Ивано-Франковска
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