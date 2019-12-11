Хакери з Івано-Франківська продавали Росії військові таємниці

Організована злочинна група складалася з 4 людей. Вони незаконно продавали інформацію із закритих державних інформаційних ресурсів.

Так, чоловіки створили сайт, який розмістили на закордонному сервері. На ресурсі вони пропонували придбати інформацію з обмеженим доступом. Це були, зокрема, відомості військового характеру про закупівлю та переміщення техніки. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Вартість інформації була договірною і залежала від її обсягу та ступеня секретності. Серед замовників – представники країни-агресора,

– мовиться у повідомленні.

Затримали ділків під час чергової оборудки в Івано-Франківську. За місцями їхнього проживання правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку з великим масивом даних.

Кримінальне провадження відкрите за статтями про несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів та несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом.