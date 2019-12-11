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      Керівник відділу поліції моралі "кришував" столичні борделі: деталі

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      Керівники поліцейських відділів "кришували" столичні борделі / Ілюстративне фото

      Керівники декількох підрозділів Головного управління Нацполіції у Києві "кришували" місця розпусти. Вони створили механізм, за допомогою якого отримували гроші від власників борделів. Від сутенерів вони щомісяця отримували по 2 тисяч доларів.

      Йдеться про керівника відділу суспільної моралі та його колеги – заступника начальника Управління боротьби з торгівлею людьми – поліції Києва. Їх вже затримали, про злочин інформує пресцентр Служби безпеки України.

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      Правоохоронцям вдалося задокументувати, як зловмисники отримували хабарі.

      Проти цих двох поліцейських вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Отримання неправомірної вигоди службовою особою", їм вже оголосили про підозру. Зловмисникам загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

      Невдовзі поліцейським оберуть запобіжний захід.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Кримінальні новини СБУ Поліція Хабар
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