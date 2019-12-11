Руководитель отдела полиции морали "крышевал" столичные бордели: детали

Руководители нескольких подразделений Главного управления Нацполиции в Киеве "крышевали" места разврата. Они создали механизм, с помощью которого получали деньги от владельцев борделей. От сутенеров они ежемесячно получали по 2 тысячи долларов.

Речь идет о руководителе отдела общественной морали и его коллеге – заместителе начальника Управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева. Их уже задержали, о преступлении информирует пресс-центр Службі безопасности Украины.

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Правоохранителям удалось задокументировать, как злоумышленники получали взятки.

Против этих двух полицейских уже открыли уголовное производство по статье "Получение неправомерной выгоды служебным лицом", им уже объявили о подозрении. Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Вскоре полицейским изберут меру пресечения.