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      Руководитель отдела полиции морали "крышевал" столичные бордели: детали

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      Руководители полицейских отделов "крышевали" столичные бордели / Иллюстративное фото

      Руководители нескольких подразделений Главного управления Нацполиции в Киеве "крышевали" места разврата. Они создали механизм, с помощью которого получали деньги от владельцев борделей. От сутенеров они ежемесячно получали по 2 тысячи долларов.

      Речь идет о руководителе отдела общественной морали и его коллеге – заместителе начальника Управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева. Их уже задержали, о преступлении информирует пресс-центр Службі безопасности Украины.

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      Правоохранителям удалось задокументировать, как злоумышленники получали взятки.

      Против этих двух полицейских уже открыли уголовное производство по статье "Получение неправомерной выгоды служебным лицом", им уже объявили о подозрении. Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

      Вскоре полицейским изберут меру пресечения.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Взятка Полиция СБУ
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