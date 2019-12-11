Били, знущалися та не платили: на Вінниччині подружжя експлуатувало людей на пилорамі

У Бершаді, що у Вінницькій області, 10 грудня виявили чоловіка і жінку, які примушували людей до тяжкої праці. 7 чоловіків силоміць тримали на закритому об’єкті із наглядачем.

У поліції Вінниччини розповіли, що подружжя застосовувало психологічний тиск та фізичне насильство.

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Трудова експлуатація була чітко організована: двоє людей вербували на роботу чоловіків, а наглядач на об’єкті слідкував за режимом. Своїми жертвами вербувальники обирали людей зі скрутним фінансовим становищем.

Чоловікам обіцяли гідні умови праці та заробіток по 5 тисяч гривень. Та натомість у них відібрали документи та змушували працювати безкоштовно.

10 грудня організатора цього бізнесу затримав КОРД. Проти злочинної групи відкрили справу за статтею щодо торгівлі людьми, їм загрожує від 5 до 12 років за ґратами. Триває слідство.